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2024'e araç sahibi olarak gireceksiniz! Ziraat Bankası 400 Bin TL taşıt kredisi kampanyası açıkladı!

Her yıl sonunda olduğu gibi, bu yıl da otomobil firmaları cazip araba kampanyalarını duyurdu. Özellikle 2023 model araçların stoklarını eritmek isteyen firmalar, müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu fırsatlar, araç almayı düşünenler için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor ve bu süreçte, taşıt finansmanı seçenekleri de yoğun ilgi görüyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:44 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:44
2024’e araç sahibi olarak gireceksiniz! Ziraat Bankası 400 Bin TL taşıt kredisi kampanyası açıkladı!

Ziraat Bankası, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için özel bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, araç almayı planlayan müşteriler için oldukça cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası'nın bu hamlesi, taşıt finansmanı arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya Detayları ve Avantajları

Ziraat Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi paketi, aylık faiz oranları ve vade süreleri bakımından dikkat çekiyor. Müşterilere sunulan özel şartlar, sıfır kilometre bir araba sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor. Banka, bu kampanyayla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, başvuru sürecini ve onay sürelerini açıklıyor.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın taşıt kredisi hesaplama süreci, potansiyel alıcılar için önemli bir araçtır. Bu hesaplama, kredi miktarı, vade süresi ve aylık taksit tutarları gibi önemli bilgileri içerir. Banka, kredi başvurusu için gerekli belgeleri ve faiz oranlarını da detaylı bir şekilde sunuyor. Ayrıca, yıllık maliyet oranları da müşterilerin bilgisine sunuluyor.

Örnek Hesaplama ve Maliyetler

Ziraat Bankası'nın taşıt kredisi kampanyasında örnek bir hesaplama şu şekildedir: 400.000 TL kredi için 48 aylık vade ile aylık taksit tutarı yaklaşık 23.021,07 TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı %4,05 ve yıllık maliyet oranı ise %85.929 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama, potansiyel alıcıların bütçe planlaması yapmaları için önemli bir rehber teşkil ediyor.

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