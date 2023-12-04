2024’e araç sahibi olarak gireceksiniz! Ziraat Bankası 400 Bin TL taşıt kredisi kampanyası açıkladı!

Ziraat Bankası, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için özel bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, araç almayı planlayan müşteriler için oldukça cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası'nın bu hamlesi, taşıt finansmanı arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya Detayları ve Avantajları Ziraat Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi paketi, aylık faiz oranları ve vade süreleri bakımından dikkat çekiyor. Müşterilere sunulan özel şartlar, sıfır kilometre bir araba sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor. Banka, bu kampanyayla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, başvuru sürecini ve onay sürelerini açıklıyor.