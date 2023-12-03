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Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu 2023? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira zammı kaç TL, ne kadar? İş yeri, dükkan kirası hesaplama ekranı!

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği konulardan biri olan kira artış oranları, Kasım ayı enflasyon verileri gündemiyle birlikte merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, kira artışlarını belirlemede önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. Peki, Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu 2023? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira zammı kaç TL, ne kadar? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 06:16 Güncelleme 04 Aralık 2023, 06:16
Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu 2023? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira zammı kaç TL, ne kadar? İş yeri, dükkan kirası hesaplama ekranı!

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayı kira artış oranları da daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Peki, Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu 2023? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira zammı kaç TL, ne kadar? İş yeri, dükkan kirası hesaplama ekranı!

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İŞ YERLERİNDE DURUM FARKLI

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlenmişti. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulamıştı.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, işyerlerine yapılacak kira artış oranı belli olacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

(Not: Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklamasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı güncellenecek.)



Girdiğiniz Artış Oranı:

Kira Artış Tutarı:

Aylık Yeni Kira Tutarı:

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