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Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1999, 2008 olana müjde gibi müjde! 1825 primle 5 yıl avantajı sevinçten dört köşe edecek

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik önemli bir düzenleme geliyor. Mevcut emeklilik şartları özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme süreleri arasındaki farklılıklar nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Ancak yapılacak yeni düzenlemeyle bu farklar minimize ediliyor ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük oranda azaltılacak. Sonuç olarak şartlarda yapılacak olan bu kapsamlı değişiklikler pek çok vatandaş için erken maaş alma hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunacak.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 02 Aralık 2023, 10:17
Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1999, 2008 olana müjde gibi müjde! 1825 primle 5 yıl avantajı sevinçten dört köşe edecek

Emeklilik sistemi için planlanan yeni düzenlemeler, milyonlarca vatandaşın yaşamını önemli bir şekilde etkileyecek önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu kapsamlı değişiklikler özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içerecek.

7200 GÜNE DÜŞECEK

Şu an için 9 bin gün olarak belirlenen emeklilik için gereken prim gün sayısı, yapılan yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik vatandaşların daha erken yaşlarda emeklilik imkanına kavuşmalarını sağlayacak bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik sürecini kısaltacak olan bu düzenleme, birçok kişinin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açacak.

Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki makas daraltılıyor. Bu eşitleme sayesinde Bağ-Kur'lu vatandaşlar, emeklilik hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Aynı zamanda esnaflar ve SSK'lı çalışanlar için de adil bir sistem oluşturuluyor. 7200 gün prim ödeyerek emekli olma şansı, bu kesimler için önemli bir avantaj sunuyor.

Düzenlemenin emekli maaşlarına da olumlu etkileri olacak. SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 günlük farkın kalkması, emekli maaşlarında yüzde 20'ye varan artışlara neden olacak.

Toplamda 1 milyondan fazla kişi bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olacak. Türkiye genelinde büyük bir değişikliğe yol açacak olan bu düzenleme, emeklilik planlarını düşünen herkes için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

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