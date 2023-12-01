700 bin işçi kapsamda! 4D’li taşerona 4.646 TL ikramiye verilecek! 17 gün sonra IBAN hesabına yatacak

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi, brüt 4 bin 336 lira olarak belirlendi. Bu ödemenin net tutarı ise 3 bin 100 lira olacak.

Ayrıca, maaşı brüt 15 bin lira olan bir işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500 lira, net 4 bin 646 lira verilecek. Bu durum, daha yüksek maaş alan bir işçinin 13 günlük ödemesinin daha yüksek olacağını göstermektedir.

Kamu işçileri ise 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347 lira, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek. Bu, kamu sektöründe çalışan işçilerin aldıkları ikramiyenin brüt ve net miktarını ifade etmektedir.