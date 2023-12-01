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1999, 2008 arası 2017 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 10 yılda emeklilik tablosu paylaşıldı

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın merak ettiği konularında merkezinde yerini kapıyor. Bu bağlamda, erken emekliliğin belirleyici faktörlerinden biri sigorta başlangıç tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta başlangıcı insanların iş hayatına başladıkları ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladıkları ilk günü temsil ediyor. Bu nedenle emeklilik koşullarının belirlenmesinde hayati bir rol oynuyor. Günümüzde ise belirli şartları karşılayan kişilere geleneksel emeklilik koşullarından daha esnek alternatifler sunuluyor.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 11:24 Güncelleme 01 Aralık 2023, 11:24
1999, 2008 arası 2017 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 10 yılda emeklilik tablosu paylaşıldı

Emeklilik şartları kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenlerin kişisel durumlarına uygun şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için istisnai durumlar kapsamında erken emeklilik hakkı sağlanıyor.

10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİ OLMA İMKANI

Prim günü yetersiz olan fakat yaşları nedeniyle primleri tamamlama şansı olmayan kişiler, "yaştan emekli" olabilirler. Şartlar, ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olmak mümkündür.

YENİLİKLERLE GELEN KISMİ EMEKLİLİK

SGK, 3600 prim gününe sahip olanlar için kısmi emeklilikte yeni şartlar getirdi. İşte kadın ve erkekler için son prim şartlarına göre kısmi emeklilik fırsatları:

Kadınlar için Kısmi Emeklilik

Yaş 50-60
Belirli bir ek prim şartı yok

Erkekler için Kısmi Emeklilik

Yaş 50-60
Belirli bir ek prim şartı yok

YAŞTAN EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ

Yaştan emeklilik normal emeklilik için gereken prim ödeme sayısını tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sunulan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama şansı olmayan kişiler, yaştan emeklilikten yararlanabilirler.

İLK SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ

Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR

Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olma hakkına sahiptirler, ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da geçerlidir. Yaş şartı da değişebilir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamladıysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

Ancak 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilik için 3600 gün prim yetersiz olabilir. Bu kişilerin yaştan emeklilik hakkını kullanabilmeleri için 4500 gün prim (12 buçuk yıl çalışma), 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yaştan emeklilik şartları, herkes için farklılık gösterebilir.

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