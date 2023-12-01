1999, 2008 arası 2017 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 10 yılda emeklilik tablosu paylaşıldı

Kadınlar için Kısmi Emeklilik
Yaş 50-60
Belirli bir ek prim şartı yok
Erkekler için Kısmi Emeklilik
Yaş 50-60
Belirli bir ek prim şartı yok
YAŞTAN EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ
Yaştan emeklilik normal emeklilik için gereken prim ödeme sayısını tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sunulan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama şansı olmayan kişiler, yaştan emeklilikten yararlanabilirler.
İLK SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ
Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.
Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.
DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR
Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olma hakkına sahiptirler, ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da geçerlidir. Yaş şartı da değişebilir.
Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamladıysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.
Ancak 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilik için 3600 gün prim yetersiz olabilir. Bu kişilerin yaştan emeklilik hakkını kullanabilmeleri için 4500 gün prim (12 buçuk yıl çalışma), 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yaştan emeklilik şartları, herkes için farklılık gösterebilir.