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90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: Torba Yasa Meclis'te...

Taşeron işçilere kadro konusundaki son gelişmeler, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Meclis'te torba yasa teklifinin görüşülmesiyle birlikte, bu konudaki beklentiler de arttı. Eski Bakan Bilgin'in seçimler sonrası taşeron işçilerin Meclis gündemine geleceği yönündeki açıklamaları, umutları yeşertti. Bilgin'in, "Taşeron işçilere sözüm var. Meclis açılır açılmaz bu konuyu ele alacağız" demesi, işçiler arasında bir beklenti oluşturdu. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:40 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:40
90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: Torba Yasa Meclis’te...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının merkezinde, 90 bin taşeron işçinin merakla beklediği kadro düzenlemesi vardı. Gözler, taşeron işçilere kadro şartlarına ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin hayati önemini artırıyor. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler? Taşerona kadro çıktı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

Torba Yasa Meclis'te: Ekonomi Odaklı Düzenlemeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomik düzenlemeleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek için toplandı. Bu toplantı, basına kapalı olarak devam etti ve taşeron işçilere kadro konusunda önemli kararlar alınması bekleniyor. 24 Kasım Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan bu taslak, vergilere ilişkin pek çok düzenlemeyi de içeriyor.

Taşerona Kadro Ne Zaman Çıkacak?

Taşerona kadronun torba yasada yer alması beklenirken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Eski Bakan Bilgin'in seçimler sonrası bu konunun Meclis'te ele alınacağına dair açıklamaları, taşeron işçiler arasında büyük bir beklenti yarattı. Meclis'te bu konunun tartışılması ve netleşmesi durumunda, haberlerimizde en güncel bilgileri paylaşacağız.

Taşeron İşçilere Kadro

Taşeron işçilere kadro verilmesi, sadece iş güvencesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu düzenleme, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve işlerindeki güvencelerini artırmayı hedefliyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek olan bu düzenlemenin detayları, işçiler için büyük önem taşıyor.

90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi, yıllardır süregelen bir süreç. Bu süreçte işçilerin hak arayışları, siyasi gündemde yer alarak toplumsal bir mesele haline geldi. Kadro verilmesi, bu işçiler için sadece maddi bir iyileştirme değil, aynı zamanda sosyal adaletin bir göstergesi olarak görülüyor.

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise: ''Torba yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir'' şeklinde görüş bildirmişti.

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