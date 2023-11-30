90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: Torba Yasa Meclis’te...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu toplantının merkezinde, 90 bin taşeron işçinin merakla beklediği kadro düzenlemesi vardı. Gözler, taşeron işçilere kadro şartlarına ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Özellikle çalışanların mali ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler, bu düzenlemenin hayati önemini artırıyor. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler? Taşerona kadro çıktı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.