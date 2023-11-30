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Devlet desteği var: 109.900 TL'ye 2+1 müstakil ev!

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için prefabrik evler, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde, prefabrik evlerin düşük maliyeti ve devlet desteği, bu evlere olan ilgiyi artırıyor. İşte prefabrik evlerle ilgili önemli bilgiler...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 17:08 Güncelleme 30 Kasım 2023, 17:14
Devlet desteği var: 109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev!

Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Devletin Prefabrik Evlere Desteği

Devlet, prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit destek sağlıyor. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında veriliyor ve 150.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Prefabrik Evlerin Kampanyalı Fiyatları

Prefabrik evler için kampanyalı fiyatlar şu şekilde:

  • 50 m² 2+1 Prefabrik Ev: 259.900 TL (Normal Fiyat: 339.900 TL)
  • 55 m² 2+1 Prefabrik Ev: 284.900 TL (Normal Fiyat: 374.900 TL)
  • 59 m² 2+1 Prefabrik Ev: 296.900 TL (Normal Fiyat: 394.900 TL)
  • 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 326.900 TL (Normal Fiyat: 429.900 TL)
  • 75 m² 2+1 Prefabrik Ev: 336.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
  • 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 342.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)

  • 74 m² 2+1 Prefabrik Ev: 347.900 TL (Normal Fiyat: 459.900 TL)
  • 78 m² 2+1 Prefabrik Ev: 362.900 TL (Normal Fiyat: 474.900 TL)
  • 81 m² 3+1 Prefabrik Ev: 378.900 TL (Normal Fiyat: 499.900 TL)
  • 85 m² 3+1 Prefabrik Ev: 415.900 TL (Normal Fiyat: 549.900 TL)
  • 90 m² 3+1 Prefabrik Ev: 425.900 TL (Normal Fiyat: 559.900 TL)
  • 101 m² 2+1 Prefabrik Ev: 464.900 TL (Normal Fiyat: 589.900 TL)
  • 100 m² 3+1 Prefabrik Ev: 466.900 TL (Normal Fiyat: 609.900 TL)
  • 112 m² 3+1 Prefabrik Ev: 487.900 TL (Normal Fiyat: 639.900 TL)

  • 103 m² 2+1 Prefabrik Ev: 512.900 TL (Normal Fiyat: 689.900 TL)
  • 113 m² 4+1 Prefabrik Ev: 533.900 TL (Normal Fiyat: 699.900 TL)
  • 120 m² 3+1 Prefabrik Ev: 550.900 TL (Normal Fiyat: 724.900 TL)
  • 121 m² 3+1 Prefabrik Ev: 574.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)
  • 126 m² 3+1 Prefabrik Ev: 629.900 TL (Normal Fiyat: 819.900 TL)
  • 110 m² Dubleks Prefabrik Ev: 632.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)
  • 150 m² 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev: 677.900 TL (Normal Fiyat: 879.900 TL)

Not: Bu fiyatlar örnek teşkil ediyor. Güncel fiyatlarla ilgili ilgili satış sitelerini öneriliyor

Detaylar bu linkte mevcut: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

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