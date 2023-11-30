Devlet desteği var: 109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev!

Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.
Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.
Devlet, prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit destek sağlıyor. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında veriliyor ve 150.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Prefabrik evler için kampanyalı fiyatlar şu şekilde:
Not: Bu fiyatlar örnek teşkil ediyor. Güncel fiyatlarla ilgili ilgili satış sitelerini öneriliyor
Detaylar bu linkte mevcut: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/