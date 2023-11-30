Devlet desteği var: 109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev!

Prefabrik ev ler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Devletin Prefabrik Evlere Desteği

Devlet, prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit destek sağlıyor. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında veriliyor ve 150.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.