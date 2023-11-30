1 Aralık 2023 sigaraya zam mı gelecek? Sigara fiyatları 60 TL mi olacak? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL olacak? Güncel fiyat listesi...

Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından gözler, sigara reyonlarına çevrildi. Peki, 1 Aralık 2023 sigaraya zam mı gelecek? Sigara fiyatları 60 TL mi olacak? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından gözler, sigara reyonlarına çevrildi. Peki, 1 Aralık 2023 sigaraya zam mı gelecek? Sigara fiyatları 60 TL mi olacak? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
5 TL ZAM MI GELECEK?
Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, sigaralara gelecek ay uygulanacak olan 5 TL'lik zam, yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Bu zammın ardından, sigara fiyat listesi güncellenecek ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatları değişecek.
Konu ile ilgili yetkili kişilerden açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
2023 Yeni Sigara Fiyatları
Gelecek zammın ardından, sigara fiyatlarının 60 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara şu anda 52 TL'den satılıyor.
Sigaranın Zararları
Sigaranın zararları, günümüzde herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre sigara kullanımı, dünya çapında yaygın bir problem olup, tahmini olarak 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır. Bu, yaklaşık 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı anlamına gelir. Akciğer kanseri, sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
Sigara içen kişiler, pasif içicilere de zarar verir ve sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayısız zararı vardır.
Anne Karnındaki Bebeklere Etkisi
Sigaranın anne karnındaki bebekler üzerindeki etkileri, kilo eksikliği ve zeka geriliği olarak kendini gösterir.
Solunum Sistemi Hastalıkları
Sigara, akciğer kanseri, bronşit ve amfizem gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olur. İçilen her sigara, kanser riskini artırır.
Kalp ve Damar Hastalıkları
Karbonmonoksit ve diğer zararlı maddeler, damarlarda kolesterol birikmesine ve kalp krizi riskinin artmasına neden olur.
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Yemek borusu, mide ve pankreas kanseri riskleri sigara içenlerde daha yüksektir.
Deri, Saç ve Tırnaklarda Değişiklikler
Sigara, deri yapısını bozar, kırışıklıklara yol açar ve iyileşme sürecini zorlaştırır. Ayrıca, sigara içenlerin ellerinde sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülür.
Nörolojik ve Psikolojik Etkiler
Beyin hücrelerinin ölümü, hafıza zayıflığı ve Alzheimer hastalığı riski artar. Ayrıca, ruhsal gerilim, stres ve uykusuzluk gibi psikolojik sorunlar da sigara kullanımı ile ilişkilendirilir.
Cinsel Sağlık Üzerine Etkileri
Sigara içenlerde cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyon problemleri ve döllenme yetersizliği gibi sorunlar görülür.