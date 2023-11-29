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Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Torba Yasa içeriğinde neler var? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 80 maddelik torba yasa, önemli sosyal güvenlik ve çalışma hayatı düzenlemelerini içeriyor. SGK prim borçlarına af, çalışan emeklilere ikramiye, taşerona kadro gibi maddelerle dikkat çeken yasa tasarısı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte deataylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 23:43 Güncelleme 29 Kasım 2023, 23:45
Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Torba Yasa içeriğinde neler var? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Torba yasa teklifi maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriğinde neler var? İşte tüm merak edilenler...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer almasının beklendiği Torba Teklif henüz Meclis'ten geçmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu hafta 80 maddelik Torba kanun görüşmeleri ile başlanacak.

TORBA YASA İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Memur ve Emekli Maaş Zammı

Evlilik Kredisi

Ev Hanımlarına Emeklilik

Bağ-Kur ve SSK Prim Eşitlemesi

Taşerona Kadro

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