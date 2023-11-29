Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Torba Yasa içeriğinde neler var? Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, prim eşitliği...

Torba yasa teklifi maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriğinde neler var? İşte tüm merak edilenler...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi ve Aile ve Gençlik Bankası gibi konuların yer almasının beklendiği Torba Teklif henüz Meclis'ten geçmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu hafta 80 maddelik Torba kanun görüşmeleri ile başlanacak.