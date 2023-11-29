Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: 90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba Yasa Meclis’te...

Taşeron işçilere kadro konusundaki son gelişmeler, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Meclis'te torba yasa teklifinin görüşülmesiyle birlikte, bu konudaki beklentiler de arttı. Eski Bakan Bilgin'in seçimler sonrası taşeron işçilerin Meclis gündemine geleceği yönündeki açıklamaları, umutları yeşertti. Bilgin'in, "Taşeron işçilere sözüm var. Meclis açılır açılmaz bu konuyu ele alacağız" demesi, işçiler arasında bir beklenti oluşturdu. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar.