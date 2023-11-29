Taşerona işçiye kadro son dakika haberleri: 90.000 taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba Yasa Meclis’te...

Taşeron işçilere kadro verilmesi, sadece iş güvencesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu düzenleme, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve işlerindeki güvencelerini artırmayı hedefliyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek olan bu düzenlemenin detayları, işçiler için büyük önem taşıyor.

90 bin taşeron işçinin kadro bekleyişi, yıllardır süregelen bir süreç. Bu süreçte işçilerin hak arayışları, siyasi gündemde yer alarak toplumsal bir mesele haline geldi. Kadro verilmesi, bu işçiler için sadece maddi bir iyileştirme değil, aynı zamanda sosyal adaletin bir göstergesi olarak görülüyor.

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise: ''Torba yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir'' şeklinde görüş bildirmişti.