Az evvel duyuruldu! İslam Memiş ’Çok dikkat edilmesi gerekiyor’ diyerek uyardı! 2024 yılında altın fiyatları...

Uzman İslam Memiş, 2024 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda yorumlarda bulundu. İşte yeni yılda altın tahminleri...
Uzman İslam Memiş, 2024 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda yorumlarda bulundu. İşte yeni yılda altın tahminleri...
"2024 YILININ YARISINDAN SONRA..."
Altın yatırımcısı yeni yılda gram altında neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın açıklamaları;
"Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Başta Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaların faiz politikasında değişiklik var. Yani 2024 yılının yarısından sonra faiz indirim piyasalar bekliyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yönde etkiliyor. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde merkez bankaların da ciddi bir alım talebinde bir artış oldu. Bu da altın fiyatlarını destekleyen faktörde. Yani jeopolitik gerilimler bir yandan, merkez bankalarının faiz kararları diğer yandan ve son olarak da fizik talep altın fiyatlarının her geçen gün yükselişini desteklemekte."
"2700 LİRA SEVİYESİ"
"Ons altın 2040 dolar seviyesinde. Gram altın serbest fiyatları fizik tarafta. 1935 lira şu an itibariyle. Orta ve uzun vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle 2024 yılı için beklettiğimiz Ons altın'da 2350 dolar seviyesi. Gram altın da 2500 devamında 2700 lira seviyesi."
"ALIM FIRSATI"
"Ancak son birkaç haftadır hızlı yükseldi. Kısa vadeli bir kar satışı düzeltme hareketi mutlaka olabilir. O yüzden Ons altın tarafında kısa vadede 2000 dolar seviyesinin altında sarkmalar olabilir. Gram altın da 1900 lira seviyesinin altında kısa vadede sarkmalar olabilir. Ama bu kısa vadeli sarkmalarda bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam edecek."
"2024 YILI ALTIN YILI"
"Çünkü hızlı yükselişler karşımıza olabilir diye tahmin ediyorum. Özellikle 2024 yılı altın çağı ve altın yılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 2024 yılında altın borçlanılmamalı. Çok dikkat edilmesi gerekiyor.
"Altın borcu olanlar öyü yapacaklar veya altın yatırımı düşünen vatandaşlarımızın işte bu kısa vadede kar satışlarını fırsata çevirmesi gerekiyor. Çünkü yine yükseliş trendi yıl boyunca devam edecek."
"Zaten bu yıla 1115 lira seviyesinden başlamıştık gram altın, şu anda 1935 lira. Burada ciddi bir yükseliş var. Aynı şekilde yine önümüzdeki yılda bir yükseliş devam edecek. Dediğimiz gibi son bir fırsat verebilir altın fiyatları ama fırsatlar şimdi şimşek gibidir, hızlı gelir ve hızlı geçer. Onu iyi değerlendirmek lazım. Ama önümüzdeki yıl rakamları referans aldığımız zaman bu fiyatlar bile alım fırsatı olarak ön planda duruyor."
CANLI ALTIN KURU