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4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı! Kasım sonrası IBAN'a 5000 TL ödeme fırsatı

Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak ödenen ikramiyelerin kapsamı yeni bir düzenlemeyle genişletiliyor. Önceleri yalnızca belli bir grubu kapsayan bu ikramiyeden şimdi çalışan emekliler de faydalanabilecek. Başkan Erdoğan çiftçi ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu değişiklik özellikle çalışan ya da kendi işini yapan emekliler için büyük bir fırsat olacak. İkramiye ödemelerinin tarihi ise henüz belli olmadı.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 13:03 Güncelleme 29 Kasım 2023, 13:05
4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı! Kasım sonrası IBAN’a 5000 TL ödeme fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu yeni düzenlemenin detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şekillendiriliyor. Bu düzenleme özellikle çalışan, çiftçi ve esnaf emeklileri için önem taşıyor. Bu gelişmeyle birlikte 15 milyon 120 bin emekli bu ödemeden faydalanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon emeklimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON 689 BİN EMEKLİYE ÖDENECEK

Bu yeni düzenlemeyle ilk etapta yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere yaklaşık 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu sayede toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden faydalanması hedefleniyor.

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak geçecek.

DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK

Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik bu yeni düzenlemenin detaylarının çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

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