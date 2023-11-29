4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı! Kasım sonrası IBAN’a 5000 TL ödeme fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu yeni düzenlemenin detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şekillendiriliyor. Bu düzenleme özellikle çalışan, çiftçi ve esnaf emeklileri için önem taşıyor. Bu gelişmeyle birlikte 15 milyon 120 bin emekli bu ödemeden faydalanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon emeklimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız" ifadelerini kullandı.