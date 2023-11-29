4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı! Kasım sonrası IBAN’a 5000 TL ödeme fırsatı

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak geçecek.
DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK
Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik bu yeni düzenlemenin detaylarının çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.