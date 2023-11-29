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29,30 Kasım ve 1 Aralık 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bugün yeni halka arz var mı? İşte, Halka arz olan firmaların talep oluşturma tarihleri!

Yatırım dünyası, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan halka arzları yakından takip ediyor. Bu dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını almış ve almaya hazırlanan şirketler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şirketler, halka arz için SPK'ya başvuruda bulunarak gerekli onayları alıyor ve böylece halka arz süreçlerini başlatıyor. Peki bugün yeni halka arz var mı? İşte, Halka arz olan firmaların talep oluşturma tarihleri!

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 10:33 Güncelleme 29 Kasım 2023, 10:33
29,30 Kasım ve 1 Aralık 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bugün yeni halka arz var mı? İşte, Halka arz olan firmaların talep oluşturma tarihleri!

Çates Elektrik Üretim A.Ş ve Batı Ege Gayrimenkul, SPK onayını almış ve halka arz tarihlerini belirlemiş durumda. Bu şirketler, yakın zamanda halka arz olacaklar ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ayrıca, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin halka arz tarihleri de yakında açıklanacak. Peki bugün yeni halka arz var mı? İşte, Halka arz olan firmaların talep oluşturma tarihleri!

2023 Halka Arz Takvimi: 29, 30 Kasım ve 1 Aralık Tarihlerinde Dikkat Çeken Şirketler

Halka Arz Sürecinde Yeni Adımlar

Yatırım dünyası, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan halka arzları yakından takip ediyor. Bu dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını almış ve almaya hazırlanan şirketler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şirketler, halka arz için SPK'ya başvuruda bulunarak gerekli onayları alıyor ve böylece halka arz süreçlerini başlatıyor.

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Yaklaşan Halka Arzlar: Hangi Şirketler Sahneye Çıkıyor?

Çates Elektrik Üretim A.Ş ve Batı Ege Gayrimenkul, SPK onayını almış ve halka arz tarihlerini belirlemiş durumda. Bu şirketler, yakın zamanda halka arz olacaklar ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ayrıca, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin halka arz tarihleri de yakında açıklanacak.

Çates Elektrik ve Batı Ege Gayrimenkul Halka Arz Detayları

Çates Elektrik, halka arzı ile sermayesini 140 milyon 450 bin TL'den 165.2 milyon TL'ye çıkaracak. Bu süreçte, Parla Enerji Yatırımları A.Ş'nin de payları halka arz edilecek. Batı Ege Gayrimenkul ise, sermayesini 525 milyon TL'den 815 milyon TL'ye çıkaracak ve bu artışı halka arz edecek.

Halka Arz Takvimi: 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık

Bu hafta halka arza çıkacak şirketler arasında Çates Elektrik ve Batı Ege Gayrimenkul yer alıyor. Çates Elektrik 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, Batı Ege Gayrimenkul ise 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

SPK'nın Gündemindeki Diğer Şirketler

SPK'nın onayını bekleyen şirketler arasında GFS Holding, Marbaş Menkul Değerler, Ferbis Tarım, Yeşil Global Enerji, Koray Holding, Zorlu Yenilenebilir Enerji ve daha birçok şirket bulunuyor. Bu şirketlerin halka arz süreçleri de yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Halka arz, şirketler için önemli bir finansman kaynağı oluştururken, yatırımcılara da yeni yatırım fırsatları sunuyor. Bu süreçler, piyasa dinamiklerini ve yatırımcı eğilimlerini etkileyebiliyor.

NOT: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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