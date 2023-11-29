1.1 milyondan fazla kişiye 1800 gün önce emeklilik müjdesi! 1993-2008 arası 2015 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

Yapılan düzenlemelerle emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Mevcut durumda 9 bin gün olan bu süre, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik vatandaşların daha erken yaşlarda emeklilik imkanına kavuşmalarını sağlayacak ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik yolunu önemli ölçüde kısaltacak.

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki farkları minimize ediyor. Bu eşitleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayarak, onların daha hızlı ve kolay bir şekilde emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini daha erişilebilir kılıyor.