1.1 milyondan fazla kişiye 1800 gün önce emeklilik müjdesi! 1993-2008 arası 2015 sonrası yaş gün prim emeklilik şartları tablosu

Yapılan düzenlemelerle emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Mevcut durumda 9 bin gün olan bu süre, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik vatandaşların daha erken yaşlarda emeklilik imkanına kavuşmalarını sağlayacak ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik yolunu önemli ölçüde kısaltacak.
BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR
Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki farkları minimize ediyor. Bu eşitleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayarak, onların daha hızlı ve kolay bir şekilde emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini daha erişilebilir kılıyor.
Yapılacak düzenleme esnafların ve SSK'lı çalışanların emeklilik şartlarını eşitleyecek. Bu sayede, esnaflar da 7200 gün prim ödeyerek, 5 yıl daha az bekleyerek emekli olabilecekler. Bu durum, esnafların emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha adil bir sistem oluşturacak.