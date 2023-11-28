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Parasını bankaya yatırana rekor ödeme: İşte banka banka 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi! Mevduat faizi son dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı son kararlar piyasalarda önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle politika faizinde gerçekleşen 500 baz puanlık artış, bankaların mevduat faizlerine doğrudan etki etti. İşte banka banka 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi! Mevduat faizi son dakika...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 10:29 Güncelleme 28 Kasım 2023, 10:35
Parasını bankaya yatırana rekor ödeme: İşte banka banka 150 bin TL’nin 32 günlük getirisi! Mevduat faizi son dakika

TCMB'nin politika faizini artırmasının hemen ardından, Türkiye'deki birçok banka mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu artış, yatırımcıların mevduat hesaplarından elde edeceği getirileri de önemli ölçüde artırdı. Peki, bu durum piyasada hangi bankaları nasıl etkiledi ve yatırımcılar için en cazip faiz oranları hangi bankalarda bulunuyor?

Mevduat Faiz Getirileri

150 bin TL'lik bir mevduat yatırımı için 32 günlük faiz getirileri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, %45 faiz oranı sunan bir bankada bu miktar için yaklaşık 5.621,92 TL faiz getirisi elde edilirken, %43 faiz oranı sunan bir bankada 5.372,05 TL, %42 faiz oranında ise 5.247,12 TL faiz getirisi sağlanmaktadır.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar

Yatırımcılar için en yüksek getiriyi sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:

-N Kolay - Faiz Oranı: %42

-Denizbank ve Garanti BBVA - Faiz Oranı: %41

-Burgan Bank - Faiz Oranı: %45

-Akbank - Faiz Oranı: %47

-Odea Bank ve ING Bank - Faiz Oranı: %40-%47

-Alternatif Bank - Faiz Oranı: %44

-Fibabanka ve Anadolu Bank - Faiz Oranı: %43

Bu rakamlar, Kasım ayı itibariyle geçerli olan mevduat faiz oranlarını yansıtmaktadır.

Bankalar ve Sundukları Faiz Oranları

Her bankanın sunduğu faiz oranları ve bu oranların net getirileri şu şekildedir:

ING Bank - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 4.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 154.997,26 TL

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 5.621,92 TL
Vade Sonu Tutar: 155.621,92 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 5.496,99 TL
Vade Sonu Tutar: 155.496,99 TL

Anadolubank - Renkli Hesap

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 5.372,05 TL
Vade Sonu Tutar: 155.372,05 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 5.122,19 TL
Vade Sonu Tutar: 155.122,19 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 4.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 154.997,26 TL
Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 4.372,60 TL
Vade Sonu Tutar: 154.372,60 TL

Bu veriler, mevduat yatırımı yapmayı düşünen bireyler için önemlidir. Yatırım kararları alırken, her bankanın sunduğu faiz oranları ve bu oranların getirdiği net kazançları dikkatlice değerlendirmek, en uygun yatırımı seçmek için kritik bir adımdır.

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