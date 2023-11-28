Parasını bankaya yatırana rekor ödeme: İşte banka banka 150 bin TL’nin 32 günlük getirisi! Mevduat faizi son dakika

TCMB'nin politika faizini artırmasının hemen ardından, Türkiye'deki birçok banka mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu artış, yatırımcıların mevduat hesaplarından elde edeceği getirileri de önemli ölçüde artırdı. Peki, bu durum piyasada hangi bankaları nasıl etkiledi ve yatırımcılar için en cazip faiz oranları hangi bankalarda bulunuyor?

Mevduat Faiz Getirileri 150 bin TL'lik bir mevduat yatırımı için 32 günlük faiz getirileri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, %45 faiz oranı sunan bir bankada bu miktar için yaklaşık 5.621,92 TL faiz getirisi elde edilirken, %43 faiz oranı sunan bir bankada 5.372,05 TL, %42 faiz oranında ise 5.247,12 TL faiz getirisi sağlanmaktadır.