28 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın bugün ne kadar?

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar
Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.
Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları
Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.
İşte 28 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:
Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyri ve gelecekteki potansiyel hareketler hakkında bilgi sahibi olmak için bu tür güncel verileri yakından takip ediyorlar. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının günlük bazda değişkenlik göstermesi, piyasadaki dalgalanmaları ve ekonomik koşulları gözler önüne seriyor. 28 Kasım tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların finansal kararlarını etkileyebilecek önemli bir veri seti olarak değerlendiriliyor. Hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarının güncel seviyeleri, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde etkili oluyor.
28 Kasım Gram Altın Fiyatları
- Alış: 1.893,12 TL
- Satış: 1.914,58 TL
28 Kasım Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Alış: 3.090 TL
- Yeni Çeyrek Satış: 3.126 TL
- Eski Çeyrek Alış: 3.081 TL
- Eski Çeyrek Satış: 3.117 TL
28 Kasım Yarım Altın Fiyatları
- Yeni Yarım Alış: 6.200 TL
- Yeni Yarım Satış: 6.253 TL
- Eski Yarım Alış: 6.178 TL
- Eski Yarım Satış: 6.237 TL
28 Kasım Tam Altın Fiyatları
- Yeni Tam Alış: 12.357 TL
- Yeni Tam Satış: 12.461 TL
- Eski Tam Alış: 12.319 TL
- Eski Tam Satış: 12.436 TL
28 Kasım Ata Altın Fiyatları
- Yeni Ata Altın Alış: 12.680 TL
- Yeni Ata Altın Satış: 12.790 TL
- Eski Ata Altın Alış: 12.684 TL
- Eski Ata Altın Satış: 12.780 TL
28 Kasım Atabeşli Altın Fiyatları
- Yeni Atabeşli Altın Alış: 63,231 TL
- Yeni Atabeşli Altın Satış: 63,842 TL
- Eski Atabeşli Altın Alış: 63,135 TL
- Eski Atabeşli Altın Satış: 63,747 TL
28 Kasım Gremse Altın Fiyatları
- Yeni Gremse Altın Alış: 30,618 TL
- Yeni Gremse Altın Satış: 31,089 TL
- Eski Gremse Altın Alış: 30,622 TL
- Eski Gremse Altın Satış: 30.995 TL
Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Faiz artışının, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu durum, altının güvenli liman olarak görülmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeleriyle açıklanabilir.
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