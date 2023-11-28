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28 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın bugün ne kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde, altın fiyatları yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaşan altının onsu, bugün 2016 dolar seviyesine ulaştı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 tarihindeki güncel altın fiyatları merak konusu. Altın alıp satmak isteyenler ve yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu yakından takip ediyorlar. Bugün, altının ons fiyatı 2016 dolar olarak belirlenirken, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:38 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:38
28 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın bugün ne kadar?

Yıl sonuna yaklaşırken altın fiyatlarının yükselişe geçmesi dikkat çekiyor. Özellikle Filistin ve İsrail arasındaki gerilim, altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Yatırımcıların altına olan talebi artarken, fiyatlar da yüksek seviyelere ulaşıyor. Altın fiyatlarının son dönemlerdeki en yüksek seviyelerini test etmesi, alım-satım yapmayı düşünenler ve yatırımcılar için önemli bir araştırma konusu haline geliyor. Yatırımcılar, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? 28 Kasım altın fiyatları nasıl?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 28 Kasım 2023 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları o günden sonra değişecek!

Kuyumcularda Altın Fiyatları: Piyasa ve Gerçeklik Arasındaki Fark

Son zamanlarda altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor: ikili fiyatlama. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankalar arası piyasada, "ekran fiyatı" olarak bilinen bir fiyatlandırma mevcut. Ancak bu fiyatlar, gerçekte bankalarda ya da kuyumcularda uygulanamıyor. İşte bu sebepten ötürü, yatırımcılar ve alıcılar, gerçek alım-satım işlemleri için kuyumcu fiyatlarına yöneliyor.

Kuyumcuların Fiyat Belirlemedeki Rolü

Kuyumcular, altın fiyatlarını belirlerken çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında en önemlisi, işçilik maliyetidir. Kuyumcuların fiyat makasını, genellikle 50-60 TL daha yüksek tutmalarının temel nedeni bu işçilik maliyetleridir. Bu, özellikle altın takı ve özel ürünlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.

İşte 28 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyri ve gelecekteki potansiyel hareketler hakkında bilgi sahibi olmak için bu tür güncel verileri yakından takip ediyorlar. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının günlük bazda değişkenlik göstermesi, piyasadaki dalgalanmaları ve ekonomik koşulları gözler önüne seriyor. 28 Kasım tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların finansal kararlarını etkileyebilecek önemli bir veri seti olarak değerlendiriliyor. Hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarının güncel seviyeleri, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde etkili oluyor.

28 Kasım Gram Altın Fiyatları

  • Alış: 1.893,12 TL
  • Satış: 1.914,58 TL

28 Kasım Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Alış: 3.090 TL
  • Yeni Çeyrek Satış: 3.126 TL
  • Eski Çeyrek Alış: 3.081 TL
  • Eski Çeyrek Satış: 3.117 TL

28 Kasım Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Alış: 6.200 TL
  • Yeni Yarım Satış: 6.253 TL
  • Eski Yarım Alış: 6.178 TL
  • Eski Yarım Satış: 6.237 TL

28 Kasım Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Alış: 12.357 TL
  • Yeni Tam Satış: 12.461 TL
  • Eski Tam Alış: 12.319 TL
  • Eski Tam Satış: 12.436 TL

28 Kasım Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın Alış: 12.680 TL
  • Yeni Ata Altın Satış: 12.790 TL
  • Eski Ata Altın Alış: 12.684 TL
  • Eski Ata Altın Satış: 12.780 TL

28 Kasım Atabeşli Altın Fiyatları

  • Yeni Atabeşli Altın Alış: 63,231 TL
  • Yeni Atabeşli Altın Satış: 63,842 TL
  • Eski Atabeşli Altın Alış: 63,135 TL
  • Eski Atabeşli Altın Satış: 63,747 TL

28 Kasım Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın Alış: 30,618 TL
  • Yeni Gremse Altın Satış: 31,089 TL
  • Eski Gremse Altın Alış: 30,622 TL
  • Eski Gremse Altın Satış: 30.995 TL

Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Faiz artışının, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu durum, altının güvenli liman olarak görülmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeleriyle açıklanabilir.

Canlı Altın Fiyatları

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