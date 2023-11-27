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SSK, Bağkur, Tarım, 4C ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL ödeme tarihi! TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ikramiyeler ne zaman hangi gün yatacak? O gün IBAN'a geçiyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklama ile birlikte, çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ödemenin Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir jest olduğu belirtilirken, emekli ikramiyesinin kapsamı genişletildi. Önceden ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ve çalışan emekliler, yeni düzenleme ile bu ödemeden faydalanacak. İkramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ödeme ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 19:29 Güncelleme 27 Kasım 2023, 19:29
SSK, Bağkur, Tarım, 4C ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 bin TL ödeme tarihi! TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ikramiyeler ne zaman hangi gün yatacak? O gün IBAN’a geçiyor..

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi, başlangıçta sadece çalışmayan emeklileri kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. İşte çalışan emekliye 5 bin TL ödeme tarihleri...

MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ!

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yapılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.


4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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