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Altın fiyatları yükselişte! 27 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları, 27 Kasım Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde yükselişe geçti. Gram altın, rekor bir yükselişle 1890 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin liranın üzerine çıktı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 27 Kasım tarihli çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları:

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:40 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:40
Altın fiyatları yükselişte! 27 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

27 Kasım Pazartesi, haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yeni bir rekora ulaştı. Gram altın fiyatları 1870 lira seviyelerinde seyrederken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 60 lira seviyesine yükseldi. Bu yükselişle birlikte, "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları kaç TL?" gibi sorular gündeme geldi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar ve altın piyasasını takip edenler için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Gram altının rekor seviyelerde seyretmesi ve çeyrek altının 3 bin lira seviyelerine ulaşması, altın piyasasındaki dinamikleri ve yatırımcıların taleplerini yansıtıyor. İşte 27 Kasım tarihindeki güncel altın fiyatlarına dair alış ve satış bilgileri:

Altın fiyatları o günden sonra değişecek!

Kuyumcularda Altın Fiyatları: Piyasa ve Gerçeklik Arasındaki Fark

Son zamanlarda altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor: ikili fiyatlama. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankalar arası piyasada, "ekran fiyatı" olarak bilinen bir fiyatlandırma mevcut. Ancak bu fiyatlar, gerçekte bankalarda ya da kuyumcularda uygulanamıyor. İşte bu sebepten ötürü, yatırımcılar ve alıcılar, gerçek alım-satım işlemleri için kuyumcu fiyatlarına yöneliyor.

Kuyumcuların Fiyat Belirlemedeki Rolü

Kuyumcular, altın fiyatlarını belirlerken çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında en önemlisi, işçilik maliyetidir. Kuyumcuların fiyat makasını, genellikle 50-60 TL daha yüksek tutmalarının temel nedeni bu işçilik maliyetleridir. Bu, özellikle altın takı ve özel ürünlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.

İşte 27 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyri ve gelecekteki potansiyel hareketler hakkında bilgi sahibi olmak için bu tür güncel verileri yakından takip ediyorlar. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının günlük bazda değişkenlik göstermesi, piyasadaki dalgalanmaları ve ekonomik koşulları gözler önüne seriyor. 27 Kasım tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların finansal kararlarını etkileyebilecek önemli bir veri seti olarak değerlendiriliyor. Hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarının güncel seviyeleri, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Alış fiyatı: 1.882,34 TL
  • Satış fiyatı: 1.902,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.074 TL
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.105 TL
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.065 TL
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.096 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Yeni yarım alış fiyatı: 6.167 TL
  • Yeni yarım satış fiyatı: 6.211 TL
  • Eski yarım alış fiyatı: 6.148 TL
  • Eski yarım satış fiyatı: 6.192 TL

TAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL OLDU

  • Yeni tam alış fiyatı: 12.297 TL
  • Yeni tam satış fiyatı: 12.371 TL
  • Eski tam alış fiyatı: 12.259 TL
  • Eski tam satış fiyatı: 12.346 TL

ATA ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 12.618 TL
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 12.697 TL
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 12.618 TL
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 12.688 TL

ATABEŞLİ ALTIN KAÇ LİRA?

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 62.902 TL
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 63.387 TL
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 62.808 TL
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 63.293 TL

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 30.553 TL
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 30.865 TL
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 30.458 TL
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 30.771 TL.

Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Faiz artışının, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu durum, altının güvenli liman olarak görülmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeleriyle açıklanabilir.

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