Altın fiyatları yükselişte! 27 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.