Altın fiyatları yükselişte! 27 Kasım Kuyumcu çeyrek altın fiyatı: 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar
Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.
Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları
Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.
İşte 27 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:
Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyri ve gelecekteki potansiyel hareketler hakkında bilgi sahibi olmak için bu tür güncel verileri yakından takip ediyorlar. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının günlük bazda değişkenlik göstermesi, piyasadaki dalgalanmaları ve ekonomik koşulları gözler önüne seriyor. 27 Kasım tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların finansal kararlarını etkileyebilecek önemli bir veri seti olarak değerlendiriliyor. Hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarının güncel seviyeleri, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde etkili oluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Alış fiyatı: 1.882,34 TL
- Satış fiyatı: 1.902,02 TL
TAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL OLDU
- Yeni tam alış fiyatı: 12.297 TL
- Yeni tam satış fiyatı: 12.371 TL
- Eski tam alış fiyatı: 12.259 TL
- Eski tam satış fiyatı: 12.346 TL
ATA ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?
- Yeni Ata altın alış fiyatı: 12.618 TL
- Yeni Ata altın satış fiyatı: 12.697 TL
- Eski Ata altın alış fiyatı: 12.618 TL
- Eski Ata altın satış fiyatı: 12.688 TL
ATABEŞLİ ALTIN KAÇ LİRA?
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 62.902 TL
- Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 63.387 TL
- Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 62.808 TL
- Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 63.293 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 30.553 TL
- Yeni gremse altın satış fiyatı: 30.865 TL
- Eski gremse altın alış fiyatı: 30.458 TL
- Eski gremse altın satış fiyatı: 30.771 TL.
Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Faiz artışının, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu durum, altının güvenli liman olarak görülmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeleriyle açıklanabilir.
Canlı Altın Fiyatları