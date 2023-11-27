7.500 TL’lik maaşa 5 haneli artış! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %67’lik zammında ilk veri sızdı! 2.500 TL seyyanen + 12 puanlık refah payı dahil...

AK Parti'nin yeni yasa teklifi ve en düşük emekli maaşı hakkında yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. SSK, Bağkur, Tarım ve Esnaf emeklilerini kapsayarak geniş bir kesimi olumlu yönde etkileyecek.İşte emekli zammı hakkında tüm merak edilenler...
AK Parti'nin yeni yasa teklifi ve en düşük emekli maaşı hakkında yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. SSK, Bağkur, Tarım ve Esnaf emeklilerini kapsayarak geniş bir kesimi olumlu yönde etkileyecek.İşte emekli zammı hakkında tüm merak edilenler...
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
5,500 TL'den 7,500 TL'ye çıkarılan taban maaşın, yeni teklif ile bir kez daha yükseltilmesi planlanıyor. Ancak kesin rakam, 6 aylık enflasyonun belirlenmesinin ardından netlik kazanacak.
Emeklilerin Ocak zamlarıyla ilgili olarak enflasyon beklentileri, yüzde 65 civarında. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında olması öngörülüyor. Bu tahminlerle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 39.62'lik bir artışın eklenmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük kök maaş alan emekliler için kademeli bir artışın gündemde olduğu belirtiliyor.
Geçmişte yapılan yüzde 25'lik artışa rağmen birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için, bu kesim için kademeli bir artış önerisi üzerinde çalışılıyor.
REFAH PAYI İLE ARTIŞ
Emeklilerin Ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor.
SSK ve BağKur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri fark alıyor. Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor.
KÖK MAAŞ UYGULAMASI
Yüksek emekli maaşı için asgari ücretin üzerinde brüt maaşa sahip olmak ve birden fazla işten sigortalı olmak önemlidir. Kök maaş, emeklinin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösterir. Yüzde 4 ek ödeme ile tamamlanır. Taban maaş, pandemi döneminde başlayan uygulama ile belirlenir. Şu anda 7.500 TL'dir. Kök maaş tüm emeklilerde, taban maaş ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde geçerlidir.
Zam oranları, emeklinin kök aylığına göre hesaplanır. Zamlar, gerçek maaşa yapılır. Refah payı, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona bağlı olarak emeklilere yapılan zamdır. Taban maaşın Ocak ayında artırılıp artırılmayacağı belirlenecek. Şu anda 7.500 TL'dir, 10 bin TL'nin üzerine çıkması konuşuluyor. Taban maaş artışı, emeklilere yapılan sosyal ödemeleri de artırır.
Ocak zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon kadar olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile artış alacak. Refah payı artışıyla maaşlarda yüzde 50'ye yakın bir artış bekleniyor.
YÜZDE 50 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ HESABI!
🌟 Mevcut maaş: 7.500,00 | Yeni maaş: 11.250,00
🌟 Mevcut maaş: 7.600,00 | Yeni maaş: 11.400,00
🌟 Mevcut maaş: 7.700,00 | Yeni maaş: 11.550,00
🌟 Mevcut maaş: 7.800,00 | Yeni maaş: 11.700,00
🌟 Mevcut maaş: 7.900,00 | Yeni maaş: 11.850,00
🌟 Mevcut maaş: 8.000,00 | Yeni maaş: 12.000,00
🌟 Mevcut maaş: 8.100,00 | Yeni maaş: 12.150,00
🌟 Mevcut maaş: 8.200,00 | Yeni maaş: 12.300,00
🌟 Mevcut maaş: 8.300,00 | Yeni maaş: 12.450,00
🌟 Mevcut maaş: 8.400,00 | Yeni maaş: 12.600,00
🌟 Mevcut maaş: 8.500,00 | Yeni maaş: 12.750,00
🌟 Mevcut maaş: 8.600,00 | Yeni maaş: 12.900,00
🌟 Mevcut maaş: 8.700,00 | Yeni maaş: 13.050,00
🌟 Mevcut maaş: 8.800,00 | Yeni maaş: 13.200,00
🌟 Mevcut maaş: 8.900,00 | Yeni maaş: 13.350,00
🌟 Mevcut maaş: 9.000,00 | Yeni maaş: 13.500,00
🌟 Mevcut maaş: 9.050,00 | Yeni maaş: 13.575,00
🌟 Mevcut maaş: 9.100,00 | Yeni maaş: 13.650,00
🌟 Mevcut maaş: 9.200,00 | Yeni maaş: 13.725,00
🌟 Mevcut maaş: 9.300,00 | Yeni maaş: 13.800,00
🌟 Mevcut maaş: 9.400,00 | Yeni maaş: 13.875,00
🌟 Mevcut maaş: 9.500,00 | Yeni maaş: 13.950,00
🌟 Mevcut maaş: 9.600,00 | Yeni maaş: 14.025,00
🌟 Mevcut maaş: 9.700,00 | Yeni maaş: 14.100,00
🌟 Mevcut maaş: 9.800,00 | Yeni maaş: 14.175,00
🌟 Mevcut maaş: 9.900,00 | Yeni maaş: 14.250,00
🌟 Mevcut maaş: 10.000,00 | Yeni maaş: 14.325,00
🌟 Mevcut maaş: 10.100,00 | Yeni maaş: 14.400,00
🌟 Mevcut maaş: 10.200,00 | Yeni maaş: 14.475,00
🌟 Mevcut maaş: 10.300,00 | Yeni maaş: 14.550,00
🌟 Mevcut maaş: 10.400,00 | Yeni maaş: 14.625,00
🌟 Mevcut maaş: 10.500,00 | Yeni maaş: 14.700,00
🌟 Mevcut maaş: 10.600,00 | Yeni maaş: 14.775,00
🌟 Mevcut maaş: 10.700,00 | Yeni maaş: 14.850,00
🌟 Mevcut maaş: 10.800,00 | Yeni maaş: 14.925,00
🌟 Mevcut maaş: 10.900,00 | Yeni maaş: 15.000,00
🌟 Mevcut maaş: 11.000,00 | Yeni maaş: 15.075,00
🌟 Mevcut maaş: 11.100,00 | Yeni maaş: 15.150,00
🌟 Mevcut maaş: 11.200,00 | Yeni maaş: 15.225,00
🌟 Mevcut maaş: 11.300,00 | Yeni maaş: 15.300,00
🌟 Mevcut maaş: 11.400,00 | Yeni maaş: 15.375,00
🌟 Mevcut maaş: 11.500,00 | Yeni maaş: 15.450,00
🌟 Mevcut maaş: 11.600,00 | Yeni maaş: 15.525,00
🌟 Mevcut maaş: 11.700,00 | Yeni maaş: 15.600,00
🌟 Mevcut maaş: 11.800,00 | Yeni maaş: 15.675,00
🌟 Mevcut maaş: 11.900,00 | Yeni maaş: 15.750,00
🌟 Mevcut maaş: 12.000,00 | Yeni maaş: 15.825,00