Primi eksik olan EYT’liye 1 aylık süre verildi! 2000-2003-2008 sonrasına son 6 yıl şansı! %40-50 arasında...

Emekli olabilmek için belli bir prim doldurma zorunluluğu olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Yasalara göre primi eksik olanlar için borçlanma imkanları, emeklilik hayali kuran birçok kişi için kapıları aralıyor.

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak gerekiyor. Primi eksik olanlar için borçlanma imkanları var. Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor. Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızda yurt dışı borçlanma yaparak günlerini artırabiliyor.

ARALIK AYI ÇOK ÖNEMLİ



Emeklilik için prime ihtiyacı olanlar eğer borçlanma başvurularını Aralık'ta yaparlarsa 2023 yılına ait asgari ücrete göre ödemede yapacak. Başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.

Bugün aylık borçlanma miktarı 4.292 TL olarak uygulanıyor. Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa bu rakam 6.009 TL'ye, yüzde 50 artış olursa 6.435 TL'ye yükselecek. Aylık fazladan ödenen para 2 bin lirayı geçmiş olacak.