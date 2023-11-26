O tarihte ek ödeme geliyor! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.250 TL ve 10 bin TL üstü maaş alan emeklilere müjdeli haber

1. Akbank Emekli Promosyonu: 10.000 TL'ye Kadar Yüksek Promosyon ve Ek Ödüller!

Akbank, 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenlere 10.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı da mevcut.

2. Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ek Avantajlar!

Yapı Kredi, 1 Eylül - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL-9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.