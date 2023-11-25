Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir: Vadeli mevduat faizlerini merak edenler!

Yatırımcılar için uzun vadeli birikimlerini değerlendirebilecekleri çeşitli banka seçeneklerini ve bu bankaların sunduğu faiz oranlarıyla elde edilecek net kazançları inceleyelim:
ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 11.063,32 TL
Vade Sonu Tutar: 111.063,32 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.759,53 TL
Vade Sonu Tutar: 118.759,53 TL
N Kolay Bono (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.372,74 TL
Vade Sonu Tutar: 118.372,74 TL
Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 17.316,49 TL
Vade Sonu Tutar: 117.316,49 TL
Enpara.com Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 16.835,48 TL
Vade Sonu Tutar: 116.835,48 TL
Alternatif Bank VOV Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 16.354,47 TL
Vade Sonu Tutar: 116.354,47 TL
DenizBank E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %30,5
Net Kazanç: 14.670,92 TL
Vade Sonu Tutar: 114.670,92 TL
Vadeli mevduat hesapları, finansal planlama açısından çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu hesaplar sabit bir gelir elde etme imkanı sağlar. Yatırımcılar, vade sonunda ne kadar kazanç elde edeceklerini önceden bilmekte ve bu da finansal planlamalarını daha öngörülebilir kılmaktadır. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak değerlendirilir. Bu, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir seçenektir.
Vadeli mevduat hesabı açarken, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, vade süresi boyunca paranın çekilemeyeceği veya erken çekim durumunda faiz kaybına uğranacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
NOT: Faiz oranları sürekli olarak güncellenmektedir