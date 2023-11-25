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Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir: Vadeli mevduat faizlerini merak edenler!

2023 Kasım ayı sonuna kadar, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Bankalar, yatırımcıların uzun vadeli birikimlerini daha etkin bir şekilde değerlendirebilmeleri için çeşitli vadeli mevduat hesapları sunuyor. Bu hesaplar, 32 günlük standart vadeli mevduatların yanı sıra 55, 92 ve 181 günlük gibi farklı vade seçeneklerini içeriyor. Bu çeşitlilik, yatırımcılara ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun esnek seçenekler sunarak, kişisel finans planlamaları için önemli bir avantaj sağlıyor.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:24 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:24
Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir: Vadeli mevduat faizlerini merak edenler!

Günümüz ekonomik koşullarında, birikimlerin değerlendirilmesi için vadeli mevduat hesapları önemli bir rol oynamaktadır. Vadeli mevduat, belirli bir süre boyunca paranın bankada tutulduğu ve bu süre sonunda belirlenen faiz oranı üzerinden kar payı elde edilen bir yatırım yöntemidir. Bu haberimizde, Kasım ayı sonu itibarıyla güncellenen vadeli mevduat faiz oranlarını ve bunların yatırımcılara sağlayacağı kazançları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Güncel Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Kazançlar

Yatırımcılar için uzun vadeli birikimlerini değerlendirebilecekleri çeşitli banka seçeneklerini ve bu bankaların sunduğu faiz oranlarıyla elde edilecek net kazançları inceleyelim:

100.000 TL 181 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 11.063,32 TL
Vade Sonu Tutar: 111.063,32 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.759,53 TL
Vade Sonu Tutar: 118.759,53 TL

N Kolay Bono (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.372,74 TL
Vade Sonu Tutar: 118.372,74 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 17.316,49 TL
Vade Sonu Tutar: 117.316,49 TL

Enpara.com Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 16.835,48 TL
Vade Sonu Tutar: 116.835,48 TL

Alternatif Bank VOV Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 16.354,47 TL
Vade Sonu Tutar: 116.354,47 TL

DenizBank E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %30,5
Net Kazanç: 14.670,92 TL
Vade Sonu Tutar: 114.670,92 TL

Vadeli Mevduat Yatırımları

Vadeli mevduat hesapları, finansal planlama açısından çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu hesaplar sabit bir gelir elde etme imkanı sağlar. Yatırımcılar, vade sonunda ne kadar kazanç elde edeceklerini önceden bilmekte ve bu da finansal planlamalarını daha öngörülebilir kılmaktadır. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak değerlendirilir. Bu, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir seçenektir.


Vadeli mevduat hesabı açarken, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, vade süresi boyunca paranın çekilemeyeceği veya erken çekim durumunda faiz kaybına uğranacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

NOT: Faiz oranları sürekli olarak güncellenmektedir

32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı!
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