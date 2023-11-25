Emeklilik yaşınız yenilendi hemen bakın! 1999 sonrası 2000 2008 arası yeni emeklilik grafiği hazırlanıyor

7200 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK Önceden 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartı, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, emeklilik için gereken prim gün sayısını önemli ölçüde azaltacak ve vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu durum, prim ödemelerini azaltarak daha erken emekli olma fırsatı anlamına geliyor.

ESNAFLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR Yeni düzenleme esnafların emeklilik şartlarını da iyileştirecek. Esnaflar, artık 9 bin gün yerine 7200 günle emekli olabilecekler. Bu, esnafların 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmaları anlamına geliyor. Bu durum, esnaf kesiminin emeklilik planlamalarında önemli bir kolaylık sağlayacak.

EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI VE EŞİTLENEN PRİM SÜRELERİ Yapılacak düzenleme, SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani yaklaşık 5 yıllık prim süresi farkını ortadan kaldıracak. Bu eşitleme, emeklilik için gerekli prim süresini azaltmanın yanı sıra, emekli aylıklarında da yüzde 20'ye varan artışlar sağlayacak. Bu, emekli vatandaşların aylık gelirlerinde önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

YENİ DÜZENLEMELER 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne indirilecek. Bu değişiklik, emeklilik sürecini hem daha erken hem de daha avantajlı hale getirecek. Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişinin emeklilik için daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansını artıracak.