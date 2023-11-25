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Emeklilik yaşınız yenilendi hemen bakın! 1999 sonrası 2000 2008 arası yeni emeklilik grafiği hazırlanıyor

Emeklilik sistemi önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Yapılacak olan yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını kökten değiştirecek ve bu değişiklikler özellikle Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim ödemelerini etkileyecek. Bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin emeklilik sistemini daha adil ve erişilebilir hale getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı vatandaşlar için emeklilik süreçlerinin hızlanması ve aylıklarının artması sevinç yarattı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:33 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:33
Emeklilik yaşınız yenilendi hemen bakın! 1999 sonrası 2000 2008 arası yeni emeklilik grafiği hazırlanıyor

Yeni düzenlemeyle emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azalacak. Bu, özellikle emekliliğe az bir zaman kala olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Daha az prim günü ile emeklilik birçok kişinin daha erken yaşta emekli olmasına olanak tanıyacak. Bu durum emeklilik planlaması yapanlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Yapılacak olan bu düzenleme Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkları minimize edecek. Prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi, her iki sistemde de emeklilik sürecini hızlandıracak.

Bu eşitleme özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Daha önce uzun yıllar prim ödemek zorunda kalan Bağ-Kur'lular artık daha kısa sürede emeklilik hayallerine kavuşabilecek.

7200 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK

Önceden 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartı, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, emeklilik için gereken prim gün sayısını önemli ölçüde azaltacak ve vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu durum, prim ödemelerini azaltarak daha erken emekli olma fırsatı anlamına geliyor.

ESNAFLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR

Yeni düzenleme esnafların emeklilik şartlarını da iyileştirecek. Esnaflar, artık 9 bin gün yerine 7200 günle emekli olabilecekler. Bu, esnafların 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmaları anlamına geliyor. Bu durum, esnaf kesiminin emeklilik planlamalarında önemli bir kolaylık sağlayacak.

EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI VE EŞİTLENEN PRİM SÜRELERİ

Yapılacak düzenleme, SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani yaklaşık 5 yıllık prim süresi farkını ortadan kaldıracak. Bu eşitleme, emeklilik için gerekli prim süresini azaltmanın yanı sıra, emekli aylıklarında da yüzde 20'ye varan artışlar sağlayacak. Bu, emekli vatandaşların aylık gelirlerinde önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

YENİ DÜZENLEMELER

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne indirilecek. Bu değişiklik, emeklilik sürecini hem daha erken hem de daha avantajlı hale getirecek. Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişinin emeklilik için daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansını artıracak.

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