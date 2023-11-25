25 Kasım en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hangi bankada? 1 milyon TL ne kadar faiz getirir? İşte banka banka oranlar

En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

Bankalar arasında rekabet, en yüksek faiz oranlarını sunmak için devam etmektedir. Yatırımcılar için en önemli sorulardan biri, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğu ve bu oranların yatırım getirilerine nasıl yansıdığıdır.