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Vadeli mevduat faizlerini merak edenler! Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir

Günümüz ekonomik koşullarında, birikimlerin değerlendirilmesi için vadeli mevduat hesapları önemli bir rol oynamaktadır. Vadeli mevduat, belirli bir süre boyunca paranın bankada tutulduğu ve bu süre sonunda belirlenen faiz oranı üzerinden kar payı elde edilen bir yatırım yöntemidir. Bu haberimizde, Kasım ayı sonu itibarıyla güncellenen vadeli mevduat faiz oranlarını ve bunların yatırımcılara sağlayacağı kazançları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 12:45 Güncelleme 24 Kasım 2023, 12:45
Vadeli mevduat faizlerini merak edenler! Bankada 100.000 TL parası olana 18.759,53 TL gelir

2023 Kasım sonu itibarıyla, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler gözlemlendi. Bankalar, yatırımcıların uzun vadeli birikimlerini değerlendirebilmeleri için 32 günlük standart vadeli mevduat hesaplarının yanı sıra 55, 92 ve 181 günlük vadeli mevduat seçenekleri sunmaktadır. Bu çeşitlilik, yatırımcıların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre esnek seçenekler sunarak, kişisel finans planlamalarında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Güncel Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve Kazançlar

Yatırımcılar için uzun vadeli birikimlerini değerlendirebilecekleri çeşitli banka seçeneklerini ve bu bankaların sunduğu faiz oranlarıyla elde edilecek net kazançları inceleyelim:

100.000 TL 181 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 11.063,32 TL
Vade Sonu Tutar: 111.063,32 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.759,53 TL
Vade Sonu Tutar: 118.759,53 TL

N Kolay Bono (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 18.372,74 TL
Vade Sonu Tutar: 118.372,74 TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 17.316,49 TL
Vade Sonu Tutar: 117.316,49 TL

Enpara.com Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 16.835,48 TL
Vade Sonu Tutar: 116.835,48 TL

Alternatif Bank VOV Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 16.354,47 TL
Vade Sonu Tutar: 116.354,47 TL

DenizBank E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %30,5
Net Kazanç: 14.670,92 TL
Vade Sonu Tutar: 114.670,92 TL

Vadeli Mevduat Yatırımları

Vadeli mevduat hesapları, finansal planlama açısından çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu hesaplar sabit bir gelir elde etme imkanı sağlar. Yatırımcılar, vade sonunda ne kadar kazanç elde edeceklerini önceden bilmekte ve bu da finansal planlamalarını daha öngörülebilir kılmaktadır. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak değerlendirilir. Bu, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir seçenektir.


Vadeli mevduat hesabı açarken, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. Ayrıca, vade süresi boyunca paranın çekilemeyeceği veya erken çekim durumunda faiz kaybına uğranacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, kendi finansal durumlarına ve hedeflerine uygun en iyi seçeneği belirlemek için bu faktörleri dikkate almalıdırlar.

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