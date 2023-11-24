SSK, Bağkur, Tarım emeklisine 3’lü ödeme müjdesi akşam üstü çıktı! Kişi başı 25.000 TL ek ödeme IBAN numarasına yatacak

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL VERİLECEK Mİ?
Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.
Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de bugün Meclis'e sunacakları 80 maddelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Güler, açıklamasında şunları kaydetti;
Kanun teklifimiz 80 maddeden oluşuyor. Hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için büyük çaba safrettik. Ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ülkemize döviz girdisi sağlamak, TL ye yatırım yapılmasını sağlamak, bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak teklifimizde öne çıkan konulardır.
(Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödeme yapılması) Bu konuda çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı."