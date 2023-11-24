Pazartesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine saat 09.00’da IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak! Müjdeler sıralandı

Emekliler, dul ve yetimler, promosyon başvurularını banka şubelerine giderek ya da mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, promosyon taahhüdü süresi dolmadan daha avantajlı bir teklif çıkarsa, emekliler bu fırsattan hemen yararlanabiliyorlar.

Ocak ayında yapılacak zam ve iyileştirmelerin, promosyon tutarlarını artırması bekleniyor. Maaş dilimini aşan emekliler, bir üst maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanabilecekler, bu da daha yüksek promosyon miktarlarına olanak tanıyacak.