Pazartesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine saat 09.00’da IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak! Müjdeler sıralandı

Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu ise maaşa ve bankaya göre değişiyor. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Akbank: 6.000 - 10.000 lira, ek olarak otomatik fatura ödeme talimatına bağlı olarak 400 - 2.000 lira chip para.
Denizbank: 3.000 - 5.000 lira, ayrıca özel kredi fırsatları.
Garanti BBVA: 4.500 - 7.500 lira, ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamaya 1.000 lira.
Vakıfbank: 3.000 - 5.000 lira.
Ziraat Bankası: 3.000 - 5.000 lira.
Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte, en yüksek promosyon tutarı şu anda 12 bin 500 lira olarak belirlenmiş durumda. Emeklilerin banka seçerken kampanya detaylarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.