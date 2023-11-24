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Pazartesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine saat 09.00’da IBAN'dan 8.000 TL ödeme yapılacak! Müjdeler sıralandı

Türkiye genelinde tüm emekliler, dul ve yetimler için kasım ayında devam eden maaş promosyon kampanyaları, bankalar arasında rekabeti kızıştırıyor. Bu kampanyalar kapsamında emekliler, 12 bin 500 liraya varan ödeme avantajlarından yararlanma şansına sahip oluyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 23:39 Güncelleme 24 Kasım 2023, 23:40
Pazartesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine saat 09.00’da IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak! Müjdeler sıralandı

SGK ile geçen yıl imzalanan protokoller kapsamında, bazı bankalar 5 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ancak bazı bankalar, ek koşullarla bu tutarı artırıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş yapma ve emekli yakınlarını getirme gibi şartlarla promosyon tutarları yükseltilebiliyor.

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Emekliler, dul ve yetimler, promosyon başvurularını banka şubelerine giderek ya da mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, promosyon taahhüdü süresi dolmadan daha avantajlı bir teklif çıkarsa, emekliler bu fırsattan hemen yararlanabiliyorlar.

Ocak ayında yapılacak zam ve iyileştirmelerin, promosyon tutarlarını artırması bekleniyor. Maaş dilimini aşan emekliler, bir üst maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanabilecekler, bu da daha yüksek promosyon miktarlarına olanak tanıyacak.

Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu ise maaşa ve bankaya göre değişiyor. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

Akbank: 6.000 - 10.000 lira, ek olarak otomatik fatura ödeme talimatına bağlı olarak 400 - 2.000 lira chip para.

Denizbank: 3.000 - 5.000 lira, ayrıca özel kredi fırsatları.

Garanti BBVA: 4.500 - 7.500 lira, ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamaya 1.000 lira.

Vakıfbank: 3.000 - 5.000 lira.

Ziraat Bankası: 3.000 - 5.000 lira.

Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte, en yüksek promosyon tutarı şu anda 12 bin 500 lira olarak belirlenmiş durumda. Emeklilerin banka seçerken kampanya detaylarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

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