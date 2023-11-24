İşe 2002’den sonra girenlere şans bileti vurdu! EYT’siz 5 yıl erken emeklilik kapınızı çalacak

Bağkur emeklilik şartlarının revize edilmesi, esnaf ve diğer Bağkur sigortalılarının emeklilik süreçlerini etkileyecek önemli bir adım olacak. Prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte esnaf emeklileri, SSK emeklileri ile benzer koşullara tabi tutularak daha erken emekli olma imkanına sahip olabilirler.

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.