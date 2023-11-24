EYT sonrası 2’si 1 arada müjde geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... 8 maddelik 2. ek torba yasa oluştu

Türkiye'de emeklilik süreçlerini daha etkili ve avantajlı hale getirmeyi amaçlayan yeni reformlar, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2. torba yasa kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler, prim oranlarında düşüş ve emeklilik yaş şartlarında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Bu reformların hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin emekli vatandaşları daha erken emeklilik imkanlarına sahip olabilecekler.

EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL

Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.