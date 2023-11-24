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Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye verilecek mi? Çalışan SSK, Bağkur emeklilerine 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre...

Son dakika haberine göre, daha önce çalışmayan emeklilere verilen 5.000 TL'lik ikramiye, Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de verilecek. Peki, emekli çalışana 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 15:34 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:15
Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye verilecek mi? Çalışan SSK, Bağkur emeklilerine 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hükümet tarafından emeklilere yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü vesilesiyle, 5 bin liralık ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere değil, aynı zamanda çalışan tüm emeklilere de verilmesi talimatı geldi. Peki, emekli çalışanlar ne zaman ikramiye ödemesini alacak? İşte merak edilenler...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son dakika gelişmesi: Çalışan emekliye 500 TL İkramiye!


AK Parti Grup Başkanı Güler, "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL
Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ÇALIŞANA 5 BİN TL EK ÖDEME

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ekonomik dengeleri bozmayacak' şekilde bu konuda çalışma yapılmasını istedi. Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldığı için kapsam dışı bırakıldığı, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

MALİYET HESABI YAPILACAK

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak.

Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.

Çalışan emeklilerin ikramiyeden yararlanması kararı çıkarsa düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak torba yasa teklifi içinde yer alması söz konusu olabilecek.

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