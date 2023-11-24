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Altın almak isteyenler dumur oluyor! Fiyatlar zıpladı! 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç para? 24 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları, dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında artışa devam ediyor. Altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 1993 dolardan işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekiyor. Peki, bu gelişmeler ışığında gram altın fiyatları ne durumda ve yatırımcılar için bu durum ne anlama geliyor? 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç para? İşte 24 Kasım altın fiyatları

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:39 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:39
Altın almak isteyenler dumur oluyor! Fiyatlar zıpladı! 1 gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç para? 24 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları bugün, ons altının 1993 dolar seviyesinde işlem görmesiyle birlikte yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ve sonrasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların "bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusuna odaklanmalarına neden oluyor. İşte 24 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları o günden sonra değişecek!

Kuyumcularda Altın Fiyatları: Piyasa ve Gerçeklik Arasındaki Fark

Son zamanlarda altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor: ikili fiyatlama. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankalar arası piyasada, "ekran fiyatı" olarak bilinen bir fiyatlandırma mevcut. Ancak bu fiyatlar, gerçekte bankalarda ya da kuyumcularda uygulanamıyor. İşte bu sebepten ötürü, yatırımcılar ve alıcılar, gerçek alım-satım işlemleri için kuyumcu fiyatlarına yöneliyor.

Kuyumcuların Fiyat Belirlemedeki Rolü

Kuyumcular, altın fiyatlarını belirlerken çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında en önemlisi, işçilik maliyetidir. Kuyumcuların fiyat makasını, genellikle 50-60 TL daha yüksek tutmalarının temel nedeni bu işçilik maliyetleridir. Bu, özellikle altın takı ve özel ürünlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.

İşte 24 Kasım 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış fiyatı 1.874,12 TL, satış fiyatı 1.905,58 TL.

Çeyrek Altın: Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.063 TL, satış fiyatı 3.107 TL; eski çeyrek altın alış ve satış fiyatları da aynı.

Yarım Altın: Yeni yarım altın alış fiyatı 6.146 TL, satış fiyatı 6.218 TL; eski yarım altın alış fiyatı 6.136 TL, satış fiyatı 6.209 TL.

Tam Altın: Yeni tam altın alış fiyatı 12.253 TL, satış fiyatı 12.385 TL; eski tam altın alış fiyatı 12.234 TL, satış fiyatı 12.702 TL.

Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 12.573 TL, satış fiyatı 12.711 TL; eski Ata altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 12.573 TL ve 12.701 TL.

Ata Beşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 62,675 TL, satış fiyatı 63,455 TL; eski Ata beşli altın alış fiyatı 62,580 TL, satış fiyatı 63,360 TL.

Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 30.442 TL, satış fiyatı 30.899 TL; eski gremse altın alış fiyatı 30,349 TL, satış fiyatı 30.808 TL.

Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Faiz artışının, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu durum, altının güvenli liman olarak görülmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeleriyle açıklanabilir.

Canlı Altın Fiyatları

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