32 günlük mevduat faiz oranları damping yaptı: En yüksek faiz hangi bankada, 200.000 TL yatırımın net getirisi kaç para?

TCMB'nin aldığı bu karar, piyasalarda hızlı bir tepki oluşturdu. Politika faizinin yüzde 40'a çıkarılması birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıları farklı arayışlara itti. Birçok kişi, daha güvenli ve sabit getiri sağlayan banka mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Bu eğilim, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemelerine sebep oldu.
En Yüksek Mevduat Faizi Sunan Bankalar Ve Faiz Oranları
Güncel ekonomik gelişmeler ışığında, Türkiye'deki bazı önde gelen bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Örneğin, ING'nin e-Turuncu Hesabı ve Alternatif Bank'ın VOV Hesabı gibi çeşitli banka hesapları, yatırımcılara çeşitli faiz oranları sunuyor. Bu hesapların faiz oranları ve net kazançları aşağıdaki gibi:
200.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap): %40 faiz oranı ile 6.663,01 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 206.663,01 TL toplam tutar sunuyor.
Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap): %45 faiz oranı ile 7.495,89 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 207.495,89 TL toplam tutar sunuyor.