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32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı getirecek özel okkalı faizler devrede! Mevduat faizleri uçuşa geçti

Kasım ayı, banka mevduatları için yeni ve yüksek faiz oranlarının ilan edildiği bir dönem oldu. Bu dönemde, bankaların sunduğu en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:59 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:59
32 günde 18.739,73 TL vadelı mevduat kazancı getirecek özel okkalı faizler devrede! Mevduat faizleri uçuşa geçti

Özellikle, en yüksek faiz oranı ile sunulan aylık 18.739,73 TL gibi dikkat çekici kazançlar, banka mevduatlarını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu bölümde, banka banka ayrıntılı vadeli mevduat faiz oranları ve net kazançlar incelenecektir.

500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap: Yüksek Faiz, Yüksek Getiri

ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, %40 faiz oranı sunuyor. Bu oranla, 32 günlük vadeli mevduat yatırımı, net 16.657,53 TL kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar 516.657,53 TL'ye ulaşıyor. Bu hesap, yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Odea Bank: En Yüksek Faiz Oranı

Odea Bank'ın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %45 faiz oranı ile en yüksek getiri sunan bankalardan biri. Bu hesapla 32 günlük vadeli mevduat, 18.739,73 TL net kazanç elde ediyor ve vade sonu toplam tutar 518.739,73 TL oluyor.

Alternatif Bank VOV Hesap: Rekabetçi Faiz Oranları

Alternatif Bank'ın VOV Hesabı, %44 faiz oranı ile yatırımcılarına cazip bir getiri sunuyor. Bu hesapla elde edilen net kazanç 18.323,29 TL, vade sonu toplam tutar ise 518.323,29 TL.

Fibabanka Kiraz Hesap: Güvenilir Getiri

Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, %43'lük faiz oranı ile 17.906,85 TL net kazanç sağlıyor. Bu hesap, vade sonunda 517.906,85 TL toplam tutar sunuyor.

Anadolubank Renkli Hesap: İstikrarlı Faiz Oranları

Anadolubank'ın Renkli Hesabı, %42 faiz oranı ile 17.490,41 TL net kazanç sağlıyor. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı 517.490,41 TL.

DenizBank E-Mevduat: Güvenli Yatırım Seçeneği

DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, %41 faiz oranı ile 17.073,97 TL net kazanç elde edilmesini sağlıyor. Vade sonu toplam tutar 517.073,97 TL'ye ulaşıyor.

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap

TEB'in Marifetli Hesabı, %40 faiz oranı ile 16.657,53 TL net kazanç sağlıyor. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı 516.657,53 TL.

N Kolay Bono: Alternatif Yatırım Seçeneği

N Kolay'ın N Kolay Bono hesabı, %39 faiz oranı ile 16.241,1 TL net kazanç sunuyor. Bu hesabın vade sonu toplam tutarı 516.241,1 TL.

Bu çeşitlilikteki faiz oranları ve vadeli mevduat seçenekleri, yatırımcılara farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre çeşitli seçenekler sunuyor. Yüksek faiz oranları, özellikle kısa vadeli yatırımlar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Yatırımcıların, bu fırsatlardan yararlanırken kendi finansal durumlarını ve yatırım hedeflerini dikkate alarak karar vermeleri önem taşıyor. Bu bankaların sunduğu vadeli mevduat hesapları, özellikle mevcut ekonomik koşullar altında, yatırımcılar için güvenli ve karlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

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