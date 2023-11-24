2 yıl erteleme garantili; 1.000.000 TL + 180 ay vade müjdesi geldi! 1.20 faizli konut kredisi taksit ve geri ödeme tablosu oluştu

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi: "İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Öncelikle 1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK? Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir. İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. ÖRNEK HESAPLAMA Kredi türü: Konut kredisi Kredi tutarı: 2.000.000 TL Kredi vadesi: 180 ay Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız: Aylık Taksit: 27.174,45 TL Faiz Oranı: %1,20 Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL