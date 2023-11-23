Türkiye'de gündemi meşgul eden torba yasa teklifi, ekonomik düzenlemelerin yanı sıra bir dizi sosyal destek ve düzenlemeyi içeriyor. İşte 2023 torba yasa içeriği ve maddeleri...

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik konusu önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ev hanımları, kendi primlerini 4 bin 293 lira olarak ödüyor ve devlet tarafından 1.430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacak.