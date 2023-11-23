Türkiye'de gündemi meşgul eden torba yasa teklifi, ekonomik düzenlemelerin yanı sıra bir dizi sosyal destek ve düzenlemeyi içeriyor. İşte 2023 torba yasa içeriği ve maddeleri...
Türkiye'de gündemi meşgul eden torba yasa teklifi, ekonomik düzenlemelerin yanı sıra bir dizi sosyal destek ve düzenlemeyi içeriyor. İşte 2023 torba yasa içeriği ve maddeleri...
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ
Torba yasada ev hanımlarına emeklilik konusu önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ev hanımları, kendi primlerini 4 bin 293 lira olarak ödüyor ve devlet tarafından 1.430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacak.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI EVLİLİK KREDİSİ
Aile ve Gençlik Bankası'nın evlilik kredisi düzenlemesi, torba yasa teklifi içinde yer alıyor. Yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi planlanıyor, bu kredi tutarı ise enflasyon oranında güncellenecek. İlk etapta depremzede gençlere bu kredinin verilmesi hedefleniyor.
TAŞERONA KADRO DÜZENLEMELERİ
Torba yasa teklifi, yaklaşık 500 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemelerini içeriyor. Kamuda taşerona bağlı olarak çalışanların kadroya geçmesi öngörülüyor.
BAĞ-KUR VE SSK PRİM EŞİTLEMESİ
Prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için prim eşitlemesi düzenlemesi torba yasa içinde yer alacak. Böylece esnaf ve sanatkarlar 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ
Torba yasa teklifi, yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesini içeriyor. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların bu düzenlemeden faydalanabileceği belirtiliyor.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Meclis'in açılması ile görüşülmesi beklenen 2. torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması beklenenler arasında.