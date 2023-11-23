Emekli maaşı alana 9.500 TL ikramiye gibi ödeme onaylandı! 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere yatacak

3. Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan harcamalara ek olarak 500 TL harcamada 1.000 TL bonus imkanı sunuyor.

4. Halkbank: Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

5. ING: Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 12.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı. Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 7.650 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 8.500 TL ödeme yapıyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlara otomatik fatura talimatları için ek nakit promosyon ödemesi yapıyor. 6. İş Bankası: Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL ödeme yapıyor.

7. Ziraat Bankası: Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor. Bu bilgiler ışığında, emekliler bankalar arasında kıyasıya bir rekabetin ortasında bulunuyor. Güncel promosyon ve detayları öğrenmek için ilgili bankaların resmi kanallarını takip etmekte fayda var. Unutmayın, promosyon koşulları zamanla değişebilir.