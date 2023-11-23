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Emekli maaşı alana 9.500 TL ikramiye gibi ödeme onaylandı! 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere yatacak

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Kasım ayının başında gelen Cumhuriyet Bayramı'nı daha da anlamlı kılmak için 5000 TL tutarındaki özel ikramiyelerini aldı. 17 Kasım tarihi itibariyle ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri başlatıldı. Emekliler, bu ödemeleri beklerken, birçok banka da kasım ayı için kampanyalarını duyurmaya başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken 9.500 TL ek ödeme müjdesi de geldi. Peki, kimler alabilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 11:39 Güncelleme 23 Kasım 2023, 11:39
Emekli maaşı alana 9.500 TL ikramiye gibi ödeme onaylandı! 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere yatacak

Emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı banka üzerinden alacak olan emekliler, heyecanla beklenen kampanyaları öğrenmeye başladı. Bankadan bankaya değişen ödemeler, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında elde ettikleri ek geliri temsil ediyor. İşte detaylar...

Türkiye genelinde birçok banka, emeklilere özel olarak sunduğu yüksek promosyon fırsatları ile dikkat çekiyor. İşte, emeklilere yönelik güncellenmiş promosyonlar ve detayları:

1. Akbank:

Aylığı 3.499 TL ve altında olanlara 6.000 TL,

3.500-7.499 TL arası olanlara 7.000 TL,

7.500-9.999 TL arası olanlara 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 10.000 TL ödeme yapıyor.

Kredi kartına tanımlanan 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip para veriyor.

2. Denizbank:

Aylığı 3.499 TL ve altında olanlara 3.000 TL,

3.500-7.499 TL arası olanlara 3.500 TL,

7.500-9.999 TL arası olanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

3. Garanti BBVA:

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu.

Ayrıca, kredi kartı ile yapılan harcamalara ek olarak 500 TL harcamada 1.000 TL bonus imkanı sunuyor.

4. Halkbank:

Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,

3.500-7.499 TL arası olanlara 3.500 TL,

7.500-9.999 TL arası olanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

5. ING:

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 12.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı.

Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL,

3.500-7.500 TL arası olanlara 5.950 TL,

7.500-10.000 TL arası olanlara 7.650 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 8.500 TL ödeme yapıyor.

Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlara otomatik fatura talimatları için ek nakit promosyon ödemesi yapıyor.

6. İş Bankası:

Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,

3.500-7.500 TL arası olanlara 5.250 TL,

7.500-10.000 TL arası olanlara 6.750 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL ödeme yapıyor.

7. Ziraat Bankası:

Aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,

3.500-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL,

7.500-10.000 TL arası olanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

Bu bilgiler ışığında, emekliler bankalar arasında kıyasıya bir rekabetin ortasında bulunuyor. Güncel promosyon ve detayları öğrenmek için ilgili bankaların resmi kanallarını takip etmekte fayda var. Unutmayın, promosyon koşulları zamanla değişebilir.

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