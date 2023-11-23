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Çates halka arz eşit mi, oransal mı? ÇATES Elektrik halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1 lot kaç TL?

Çates Elektrik Üretim A.Ş., halka arz talep toplama tarihlerini ve detaylarını resmi olarak duyurdu. Şirketin halka arzı için yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, yatırımcılar ve kamuoyu tarafından merakla beklenen bilgiler paylaşıldı. Peki, ÇATES Elektrik halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? Çates halka arz eşit mi, oransal mı? 1 lot kaç TL? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 14:45 Güncelleme 23 Kasım 2023, 14:45
Çates halka arz eşit mi, oransal mı? ÇATES Elektrik halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1 lot kaç TL?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından, Çates Elektrik Üretim A.Ş., halka arz detaylarını yatırımcılarla paylaştı. İşte, halka arza dair önemli bilgiler:

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı onaylandı. Ancak henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. Çates Elektrik, 33.050.000 lot verecek.

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz fiyat aralığı 57,15 TL olarak açıklandı.

ÇATES ELEKTRİK HAKKINDA BİLGİLER

Çatalağzı Termik Santral, 2x157,34 MW gücündedir. Toplam kurulu güç 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.386.000.000 kWhdir.

Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Çatalağzı ve Zonguldak bölgesinden elde edilen kömür, düşük verim nedeniyle kullanım yerlerinde değerlendirilmeyen, kül oranı yüksek ve yıkama artıklarından oluşan kömür olup termik santraller için son derece uygundur.

Çatalağzı Termik Santrali'nde, Çatalağzı ve Zonguldak lavuarlarından gelen miks, şlam, vehafif şist karışımı kömür yakılmaktadır. Santralin günlük kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 ton olup, 1 kWh enerji üretimi için 2450 kcal/kg enerji harcanmaktadır. Santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmaktadır.

Her bir ünite için 2 adet pompa olup kapasiteleri 10 000 ton/h'tir. Kondanseve soğutma suları için basılan su 20 000 ton/h dir. Santralde kullanılan kazan besleme suyu Dereköy mevkiindeki göletten alınmaktadır. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilir. Bir grup için üretilen saf su miktarı 20 ton/h'tir.

Çatalağzı Termik Santral 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.

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