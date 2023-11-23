Çates halka arz eşit mi, oransal mı? ÇATES Elektrik halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli mi? 1 lot kaç TL?

Çatalağzı Termik Santrali'nde, Çatalağzı ve Zonguldak lavuarlarından gelen miks, şlam, vehafif şist karışımı kömür yakılmaktadır. Santralin günlük kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 ton olup, 1 kWh enerji üretimi için 2450 kcal/kg enerji harcanmaktadır. Santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmaktadır.

Her bir ünite için 2 adet pompa olup kapasiteleri 10 000 ton/h'tir. Kondanseve soğutma suları için basılan su 20 000 ton/h dir. Santralde kullanılan kazan besleme suyu Dereköy mevkiindeki göletten alınmaktadır. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilir. Bir grup için üretilen saf su miktarı 20 ton/h'tir.

Çatalağzı Termik Santral 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.