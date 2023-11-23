Altın fiyatları rekorla başladı: 23 Kasım Perşembe kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Kapalıçarşı gram altın fiyatı...

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar
Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.
Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları
Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.
23 Kasım Perşembe günü, altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomiye ilgi duyanlar için büyük bir ilgi odağı oldu. Gram altın, geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşarak rekor seviyelere ulaştı ve bugün de bu seviyede seyrediyor. Gün içerisinde altın alım-satımı yapacak olanlar, "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım tarihindeki güncel altın fiyatlarına dair detaylar:
Gram Altın Fiyatı: 1.853,79 TL - 1.854,10 TL aralığında işlem görüyor.
Altın/Ons ($) Fiyatı: 1.997,63 - 1.997,89 dolar arasında seyrediyor.
Çeyrek Altın Fiyatı: Alış fiyatı 2.957,16 TL, satış fiyatı ise 3.022,33 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış fiyatı 11.828,62 TL, satış fiyatı 12.052,34 TL.
Yarım Altın Fiyatı: Alış fiyatı 5.895,83 TL, satış fiyatı 6.044,66 TL.
Ziynet Altını Fiyatı: 11.828,62 TL alış ve 12.052,34 TL satış fiyatları ile işlem görüyor.
Ata Altın Fiyatı: Alış fiyatı 12.499,23 TL, satış fiyatı 12.810,60 TL.
14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: 1.046,63 TL'den alınıp, 1.245,18 TL'ye satılıyor.
22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış fiyatı 1.715,02 TL, satış fiyatı 1.817,34 TL.
Canlı Altın Fiyatları