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Altın fiyatları rekorla başladı: 23 Kasım Perşembe kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Kapalıçarşı gram altın fiyatı...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, genellikle dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının uyguladığı para politikaları ve enflasyon beklentileri gibi faktörlerle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. 23 Kasım'da meydana gelen fiyat artışı, bu etkenlerin bir yansıması olarak kabul ediliyor ve yatırımcıların ekonomik gelişmelere olan tepkilerini gösteriyor. Bu tür artışlar, global ekonomide yaşanan belirsizliklerin, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına olan taleplerini artırmasına neden oluyor. Para politikaları ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların risk algılarını ve dolayısıyla altın yatırımlarını doğrudan etkiliyor. İşte 23 Kasım Perşembe kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:36 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:36
Altın fiyatları rekorla başladı: 23 Kasım Perşembe kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Kapalıçarşı gram altın fiyatı...

23 Kasım 2023 tarihinde, altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor. Haftaya artışla başlayan altın fiyatları, bugün önemli bir sıçrama gösterdi. Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı bu dönemde, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, piyasa için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor. İşte 23 Kasım'ın kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Ayrıca, 14, 18 ve 22 ayar altınların güncel değerleri de yatırımcılar için merak konusu.

Altın fiyatları o günden sonra değişecek!

Kuyumcularda Altın Fiyatları: Piyasa ve Gerçeklik Arasındaki Fark

Son zamanlarda altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor: ikili fiyatlama. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankalar arası piyasada, "ekran fiyatı" olarak bilinen bir fiyatlandırma mevcut. Ancak bu fiyatlar, gerçekte bankalarda ya da kuyumcularda uygulanamıyor. İşte bu sebepten ötürü, yatırımcılar ve alıcılar, gerçek alım-satım işlemleri için kuyumcu fiyatlarına yöneliyor.

Kuyumcuların Fiyat Belirlemedeki Rolü

Kuyumcular, altın fiyatlarını belirlerken çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında en önemlisi, işçilik maliyetidir. Kuyumcuların fiyat makasını, genellikle 50-60 TL daha yüksek tutmalarının temel nedeni bu işçilik maliyetleridir. Bu, özellikle altın takı ve özel ürünlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.

23 Kasım Perşembe günü, altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomiye ilgi duyanlar için büyük bir ilgi odağı oldu. Gram altın, geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşarak rekor seviyelere ulaştı ve bugün de bu seviyede seyrediyor. Gün içerisinde altın alım-satımı yapacak olanlar, "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım tarihindeki güncel altın fiyatlarına dair detaylar:

Gram Altın Fiyatı: 1.853,79 TL - 1.854,10 TL aralığında işlem görüyor.
Altın/Ons ($) Fiyatı: 1.997,63 - 1.997,89 dolar arasında seyrediyor.

Çeyrek Altın Fiyatı: Alış fiyatı 2.957,16 TL, satış fiyatı ise 3.022,33 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış fiyatı 11.828,62 TL, satış fiyatı 12.052,34 TL.
Yarım Altın Fiyatı: Alış fiyatı 5.895,83 TL, satış fiyatı 6.044,66 TL.
Ziynet Altını Fiyatı: 11.828,62 TL alış ve 12.052,34 TL satış fiyatları ile işlem görüyor.
Ata Altın Fiyatı: Alış fiyatı 12.499,23 TL, satış fiyatı 12.810,60 TL.
14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: 1.046,63 TL'den alınıp, 1.245,18 TL'ye satılıyor.
22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış fiyatı 1.715,02 TL, satış fiyatı 1.817,34 TL.

Canlı Altın Fiyatları

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