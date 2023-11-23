90.000 TL, 110.000 TL ve 150.000 TL hibe müjdesi! O kişiler hemen İŞKUR’dan alıyor

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği

Eski hükümlülere de kendi işlerini kurmaları için hibe desteği verilmektedir. Belirli suçlardan hüküm giymemiş olan eski hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla bu destekten yararlanabilir.

Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri

Engellilerin iş piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak için mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri düzenleniyor. Bu projeler kapsamında eğitici ücreti, işaret dili tercümanı, yardımcı personel ücreti ve diğer giderler destekleniyor.