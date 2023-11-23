90.000 TL, 110.000 TL ve 150.000 TL hibe müjdesi! O kişiler hemen İŞKUR’dan alıyor

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği
Eski hükümlülere de kendi işlerini kurmaları için hibe desteği verilmektedir. Belirli suçlardan hüküm giymemiş olan eski hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla bu destekten yararlanabilir.
Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri
Engellilerin iş piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak için mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri düzenleniyor. Bu projeler kapsamında eğitici ücreti, işaret dili tercümanı, yardımcı personel ücreti ve diğer giderler destekleniyor.
Engellinin İşe Yerleştirilmesi ve Uyum Projeleri
Engelli bireylerin işe yerleştirilmesi ve işyerine uyumlarının sağlanması amacıyla projeler yürütülüyor. Bu projeler, engelli bireylerin iş hayatına katılımını ve işyerindeki başarılı performansını desteklemek için tasarlanmıştır.
Korumalı İşyeri Desteği
Korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasında aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla destek projeleri yürütülüyor. Bu projeler, engelli bireylerin çalışma imkanlarını artırıyor ve işyerlerinin kapasitesini genişletiyor.
Türkiye'de Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri: İş Kurma ve Geliştirme Fırsatları
Türkiye'de girişimcileri ve iş sahiplerini desteklemek amacıyla çeşitli devlet destekleri sunuluyor. Bu destekler, özellikle tarım ve hayvancılık sektörü ile diğer sektörlerde faaliyet göstermek isteyen girişimciler için büyük önem taşıyor.
Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Özel Destekler
Devlet, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik iş kurma projelerine özel destekler sağlıyor. Bu destekler şu şekilde sıralanabilir:
- Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için gerekli işlemler, onaylar, izinler ve sigorta gibi masraflar için 10.000 TL'ye kadar destek.
- İşletme Gideri Desteği: İşletme giderlerinin %60'ını kapsayan yıllık 15.000 TL'ye kadar destek.
- Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili giderler için 90.000 TL'ye kadar, KDV ve tüm gider kalemleri dahil maksimum 115.000 TL destek.
Diğer Sektörler İçin Sağlanan Destekler
Diğer sektörlerde iş kurma projeleri için de benzer destekler mevcut:
- Kuruluş İşlemleri Desteği: 10.000 TL'ye kadar destek.
- İşletme Gideri Desteği: İşletme giderlerinin %60'ını kapsayan, yıllık 30.000 TL'ye kadar destek. Kira desteği dahil.
- Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İlgili sektördeki işletmeler için 110.000 TL'ye kadar destek, KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 150.000 TL.
Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği
Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, eski hükümlülere yönelik özel bir destek programı yürütüyor. Bu program kapsamında, uygun görülen projeler için tarım ve hayvancılık sektöründe 90.000 TL, diğer sektörlerde ise 110.000 TL'ye kadar kuruluş desteği veriliyor.
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