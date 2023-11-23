4 ayaklı yasa Meclis’e sunuluyor: Kısmi emeklilikte son hazırlıklar başladı! 5400 prim günü 4500’e inecek

Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa düzenlemesi, milyonlarca ev hanımını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarını hedefleyen bu düzenleme, isteğe bağlı sigorta sistemi ile ev hanımlarına emeklilik imkanı sunmayı amaçlıyor.

Ayrıcalıklı bir destekle, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor. Bu destek, ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak ve mevcut asgari ücret üzerinden aylık bin 430 lirayı bulacak.

Devlet, ödenecek primlerin her ay üçte birini karşılayarak ev hanımlarının daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.

Ev hanımları, sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, kısmi emeklilik şartı 5 bin 400 gün olan ev hanımları için bu süre 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.