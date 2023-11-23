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4 ayaklı yasa Meclis'e sunuluyor: Kısmi emeklilikte son hazırlıklar başladı! 5400 prim günü 4500'e inecek

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ikinci bir torba yasa, Meclis gündemine bomba gibi düşüyor. Ev hanımlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren yeni teklif, sosyal güvence desteği ve emeklilik imkanlarını genişletmeyi amaçlıyor. Son hazırlıkları tamamlanan teklif, kısa süre içinde Meclis'e sunularak yasama sürecine dahil edilecek.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:14 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:14
4 ayaklı yasa Meclis’e sunuluyor: Kısmi emeklilikte son hazırlıklar başladı! 5400 prim günü 4500’e inecek

Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa düzenlemesi, milyonlarca ev hanımını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarını hedefleyen bu düzenleme, isteğe bağlı sigorta sistemi ile ev hanımlarına emeklilik imkanı sunmayı amaçlıyor.

Ayrıcalıklı bir destekle, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor. Bu destek, ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak ve mevcut asgari ücret üzerinden aylık bin 430 lirayı bulacak.

Devlet, ödenecek primlerin her ay üçte birini karşılayarak ev hanımlarının daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.

Ev hanımları, sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde, kısmi emeklilik şartı 5 bin 400 gün olan ev hanımları için bu süre 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

Düzenleme kapsamında çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları da gündeme gelecek. Ayrıca, çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ve doğum borçlanması ile ilgili düzenlemelerin de torba yasada yer alması bekleniyor.

Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulmasıyla birlikte, ev hanımlarına yönelik bu önemli düzenleme, sosyal güvenlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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