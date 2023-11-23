23 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi yeni faiz oranları! Ziraat Bankası, VakıfBank, TEB, QNB...

Ziraat Bankası: Tüketici Kredisi Fırsatları Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi için sunduğu faiz oranı %4,14. Bu kredi paketinde aylık taksitler 3.171,47 TL, toplam ödeme ise 114.422,92 TL olarak belirlenmiştir.

1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri Akbank: Uygun Faiz Oranlarıyla Konut Kredisi Akbank, konut kredisi için %2,99'luk bir faiz oranı sunuyor. Bu kredi paketiyle aylık taksitler 30.797,66 TL olup, toplam ödeme miktarı 3.709.259 TL olarak belirlenmiştir. ING: Cazip Konut Kredisi Seçenekleri ING Bank, konut kredisi kampanyasında %2,89 faiz oranı uyguluyor. Bu oranla, aylık taksit miktarı 29.878,54 TL, toplam geri ödeme ise 3.596.544 TL olarak hesaplanıyor.

QNB Finansbank: Standart Mortgage İmkanları QNB Finansbank'ın sunmuş olduğu Standart Mortgage paketinde faiz oranı %3,48. Bu kredi seçeneğinde aylık taksitler 35.383,49 TL, toplam ödeme miktarı 4.258.498 TL olarak belirlenmiştir. VakıfBank: SarıPanjur ile Sıfır Konutlara Özel Kredi VakıfBank, sıfır konut alımlarına özel SarıPanjur Konut Kredisi sunuyor. Bu kredide faiz oranı %3,79 olup, aylık taksit miktarı 38.341,58 TL, toplam ödeme ise 4.612.989 TL olarak hesaplanmıştır.

Ziraat Bankası: Konut Kredisi Fırsatları Ziraat Bankası, konut kredisi için %3,89 faiz oranı sunuyor. Bu kredi paketi kapsamında aylık taksitler 39.303,25 TL, toplam ödeme ise 4.726.895 TL olarak belirlenmiştir.