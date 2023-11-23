12 ay ödeme yok; 400.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu hesaplandı! %0 faiz + 60 ay vade fırsatı cabası! Tek bir SMS ile...

Genç Girişimci Kredisi Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir. Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir. Cesur Girişimci Kredisi Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan 45 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir. Örneğin; tıp doktorları, tahlil laboratuvarı kuracak biyologlar, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi. Kredi Limiti: 400.000 TL Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Esnaf Girişimci Kredileri



Girişimci esnaf ve sanatkârlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan kullandırım şeklinde Hazine ve Maliye Bakanlığı %100 faiz destekli (sıfır faizli) olarak sunulmaktadır. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış girişimci esnaflara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda azami 300.000 TL ve 5 yıla kadar vadeli Genç Girişimci Kredisi, imkânı sunulmaktadır.





3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarı ile en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen esnaf girişimcilere azami 500.000 TL ve 5 yıla kadar vadeli Usta Girişimci Kredisi,imkânı sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı %100 faiz destekli (Sıfır Faizli) olarak sunulmaktadır.