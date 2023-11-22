Nestle, Pril, Yumoş, Nivea, Pepsi, Lipton İsrail malı mı, hangi ülkenin? TÜRKİYE’DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023! Gıda, giyim, temizlik...

NESTLE HANGİ ÜLKENİN?

Resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;

Nestle, Merkezi İsviçre Vevey'de bulunan küresel bir şirkettir.



Nestlé S.A. halka açık bir şirket. En büyük Nestlé hissedarı şirketin toplam hisselerinin sadece %3 'üne sahiptir.



Dolayısıyla, Nestlé bir kişiye, bir ülkeye veya bir kuruluşa ait değildir.

PEPSİ HANGİ ÜLKENİN?

Pepsi ilk kez 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina'da üretilmiştir. Bu üretimi ise ilk kez Caleb Bradham yapmıştır. Pepsi ilk logosunu 1902 yılında oluşturmuştur. 1905 yılına kadar bu logosu sürmüştür. 1923 yılında 1. dünya savaşından sonra şeker fiyatları yükseldi. Bundan dolayı da şirket tüm çabalara rağmen iflasını açıklamak zorunda kaldı. Şirket iflas ettikten sonra bir başka Amerikalı milyarder tarafından satın alındı ve bu milyarderin ismi açıklanmadı.