Merkez Bankası faiz kararı! 23 Kasım 2023 faiz artarsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? TCMB faiz kararı ile DOLAR ve ALTIN fiyatları

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte KAsım ayı TCMB faiz kararı hakkında tüm merak edilenler...
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte KAsım ayı TCMB faiz kararı hakkında tüm merak edilenler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR?
Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırarak parasal sıkılaştırma politikasını uygular. Bu durumun ekonomi üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır:
🔴Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizleri artırır.
🔴Enflasyonla mücadele algısı güçlenir.
🔴Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.
🔴Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir.
🔴İthal ürünlerin fiyatı düşer.
🔴Harcamalar azaltılır, talep düşer, ihracat azalabilir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN
Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması durumunda, dolar ve altın üzerinde çok keskin hareketler beklenmeyebilir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR VE ALTIN
Eğer Merkez Bankası faizi düşürürse, dolar kısa ve orta vadede genel olarak yükselirken, altın fiyatları da yükselebilir. FED faizi düşerse, dolar değer kaybeder ve Türk Lirası değer kazanabilir.
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