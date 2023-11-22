Konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Konut alımı yaparken öncelikle o konutu hangi amaç doğrultusunda kullanacağımızı bilmemizin gerektiğini belirten Aveb Proje Danışmanlık Konut Uzmanı Dilan Çelik, konut alırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Bu noktada kendimize sormamız gereken ilk soru…

YATIRIM İÇİN Mİ? OTURUM İÇİN Mİ?

Aldığımız konut eğer yatırım için ise, minimum fiyat-maksimum kira getirisi olarak değerlendirebileceğimiz doğru lokasyonlardaki daireler olmalı. İstanbul gibi metropol bir şehirde, yatırım anlamında kısa ya da uzun vade içerisinde değerini katlayan, kira getirisini sürekli olarak yüksek ve güncel tutan birçok ilçe ve yatırım fırsatı mevcut.

Konut alımı yaparken dikkat edeceğimiz en önemli noktalar; öncelikle alacağınız konutun tapusunu görmek isteyin. Gördüğünüz tapunun alacağı konuta ait olduğunu sorgulayın, sorgulatın. Tapunun üzerinde herhangi bir Haciz ve İpoteğin olmadığına dikkat edin. Alacağınız konut eğer tamamlanmış bir konut ise, öncesinde muhakkak alacağınız konutu görün.

Konut alımında eğer kredi kullanacaksanız, öncesinde konutun krediye uygun olup olmadığını sorgulayın. Alacağınız konutun toplu taşımalara, çevresindeki olanakların fazlalığına, merkez lokasyonlara yakın ya da ulaşımının kolay olduğuna muhakkak dikkat edin. Alım yapacağınız konutun o bölgenin deprem riskini öğrenin. Projenin zemini, temeli, deprem yönetmenliği ve son olarak deprem yönetmenliğine uygun olup olmadığına dair rapor görmek isteyin.

Alım yaptığımız dairenin ait olduğu projelerin yönetim birimleriyle daha önceden görüşülüp aidat rakamlarının tapu öncesi öğrenilmesi gerekiyor. Oturuma başladıktan önce herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamak için o projenin güncel aidat rakamlarını, bu rakamların hangi sıklıkla hangi oranla değişeceğini öğrenin. Proje ile ilgili kendi verdiğiniz zararın dışında projenin sizi masrafa sokacak teknik sebeplerinin olup olmadığına dikkat edin.

Aldığınız konutun tapusunda kat irtifakı-kat mülkiyeti yazıp yazmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Alınacak olan konutun iskanının olup olmadığı çok önemlidir. İnşaat ya da proje tamamlandığı zaman iskân alınıp tapuların herhangi bir problem teşkil etmiyor ise daha sonrasında kat mülkiyetine geçmesi gerekir. Bu noktada alım yaparken daha sonrasında olası bir durum ile karşılaşmamak adına muhakkak tapu üzerinde yazmıyorsa dahi, tapunun bağlı olduğu belediyelerden konutun bağlı bulunduğu projenin, inşaatın iskanının olup olmadığını sorgulatın.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN İNŞA EDİLEN YAPILAR TERCİH EDİLMELİ"

Alım yaptığımız konut doğru firmalardan olmalı. İnşaat kalitesi ve deprem yönetmeliğinin yanı sıra bu noktadan bina, proje yaşına önem göstermeliyiz. Türkiye olarak deprem ülkeleri içerisinde olduğumuz için herhangi bir deprem sırasında, can ve mal kaybı yaşamamak için olabildiğince yeni binaları, doğru teknik ile sağlam yapılmış konutları tercih etmeliyiz.

Alım yapacağımız konutun ne kadar süre içerisinde kiraya verildiğini, profil anlamında kimlere kiraya gittiğine özen göstermeliyiz. Eğer alım yaptığımız konut içerisinde kendimiz yaşayacaksak daha sonrasında herhangi bir durumdan rahatsız olmamak için daha öncesinden o projeyi muhakkak gezip, bilgi sahibi olmalıyız. O çevrede ve lokasyonda, projede yetkili olan profesyonel emlak danışmanlarından destek almak, işinizi kolaylaştırıp, daha emin adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.