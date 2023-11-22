Aselsan (ASELS) temettü ödeme tarihi! Kasım 2023 temettü tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK 2023?
Aselsan (ASELS) 22 Kasım'da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplarda olacak.
TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ
ASELS 22 Kasım %0.19 0.0789₺
DOAS 24 Kasım %2.04 5.1136₺
SDTTR 24 Kasım %0.11 0.3484₺
KAYSE 28 Kasım %0.53 0.2141₺
KRDMA 28 Kasım %0.46 0.0987₺
KRDMB 28 Kasım %0.50 0.0987₺
KRDMD 28 Kasım %0.41 0.0987₺
LKMNH 30 Kasım %0.41 0.2062₺
OZSUB 30 Kasım %0.23 0.0597₺
ATLAS 5 Aralık %6.02 0.3461₺
MTRYO 5 Aralık %5.66 0.4950₺
FORTE 13 Aralık %0.65 0.4782₺
DURDO 19 Aralık %0.28 0.1440₺
BIMAS 20 Aralık %0.92 2.7000₺
TCELL 20 Aralık %1.61 0.9245₺
PAGYO 21 Aralık %0.93 0.3516₺
BUCIM 27 Aralık %0.51 0.0450₺
ELITE 27 Aralık %0.35 0.2083₺
SONME 27 Aralık %0.11 0.0811₺
OZSUB 29 Aralık %0.26 0.0597₺