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Aselsan (ASELS) temettü ödeme tarihi! Kasım 2023 temettü tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirket, başarılı finansal performansının bir yansıması olarak hisse sahiplerine kazançlarını paylaşma kararı aldı. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aselsan temettü ödemesi ne zaman? Aselsan temettü ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 18:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 18:00
Aselsan ASELS temettü ödeme tarihi! Kasım 2023 temettü tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirket, başarılı finansal performansının bir yansıması olarak hisse sahiplerine kazançlarını paylaşma kararı aldı. İşte detaylar...

ASELSAN TEMETTÜ 2023 YATTI MI?

Aselsan da bu hafta içinde yatırımcılarına kar payı ödemesi yapacak şirketlerin arasında yer alıyor.

Dev firma yatırımcılarına hisse başına net 0,0789472 TL ödeyecek. Aselsan bugün nakit temettü dağıtımına geçti.

ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK 2023?

Aselsan (ASELS) 22 Kasım'da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplarda olacak.

TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

ASELS 22 Kasım %0.19 0.0789₺

DOAS 24 Kasım %2.04 5.1136₺

SDTTR 24 Kasım %0.11 0.3484₺

KAYSE 28 Kasım %0.53 0.2141₺

KRDMA 28 Kasım %0.46 0.0987₺

KRDMB 28 Kasım %0.50 0.0987₺

KRDMD 28 Kasım %0.41 0.0987₺

LKMNH 30 Kasım %0.41 0.2062₺

OZSUB 30 Kasım %0.23 0.0597₺

ATLAS 5 Aralık %6.02 0.3461₺

MTRYO 5 Aralık %5.66 0.4950₺

FORTE 13 Aralık %0.65 0.4782₺

DURDO 19 Aralık %0.28 0.1440₺

BIMAS 20 Aralık %0.92 2.7000₺

TCELL 20 Aralık %1.61 0.9245₺

PAGYO 21 Aralık %0.93 0.3516₺

BUCIM 27 Aralık %0.51 0.0450₺

ELITE 27 Aralık %0.35 0.2083₺

SONME 27 Aralık %0.11 0.0811₺

OZSUB 29 Aralık %0.26 0.0597₺

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