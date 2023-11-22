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22 Kasım Çarşamba kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Altın fiyatları patladı! 14,18 ve 22 ayar altın bugün kaç para oldu?

22 Kasım 2023 tarihinde, altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor. Haftaya artışla başlayan altın fiyatları, bugün önemli bir sıçrama gösterdi. Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı bu dönemde, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, piyasa için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor. İşte 22 Kasım'ın kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Ayrıca, 14, 18 ve 22 ayar altınların güncel değerleri de yatırımcılar için merak konusu.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 12:20 Güncelleme 22 Kasım 2023, 16:12
22 Kasım Çarşamba kuyumcu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Altın fiyatları patladı! 14,18 ve 22 ayar altın bugün kaç para oldu?

Altın fiyatları, genellikle global ekonomik belirsizlikler, para politikaları ve enflasyon beklentileri gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. 22 Kasım'da yaşanan bu artış, yatırımcıların ekonomik gelişmelere tepkisini yansıtıyor.

Altın fiyatları o günden sonra değişecek!

Kuyumcularda Altın Fiyatları: Piyasa ve Gerçeklik Arasındaki Fark

Son zamanlarda altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor: ikili fiyatlama. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankalar arası piyasada, "ekran fiyatı" olarak bilinen bir fiyatlandırma mevcut. Ancak bu fiyatlar, gerçekte bankalarda ya da kuyumcularda uygulanamıyor. İşte bu sebepten ötürü, yatırımcılar ve alıcılar, gerçek alım-satım işlemleri için kuyumcu fiyatlarına yöneliyor.

Kuyumcuların Fiyat Belirlemedeki Rolü

Kuyumcular, altın fiyatlarını belirlerken çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında en önemlisi, işçilik maliyetidir. Kuyumcuların fiyat makasını, genellikle 50-60 TL daha yüksek tutmalarının temel nedeni bu işçilik maliyetleridir. Bu, özellikle altın takı ve özel ürünlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankalar Arası Piyasa ve Gerçek Fiyatlar

Ekran fiyatı dediğimiz bankalar arası piyasa fiyatları, genellikle teorik olarak kalıyor. Çünkü bu fiyatlar, pratikte ne bankalarda ne de kuyumcularda uygulanabiliyor. Bu durum, altın alım-satım işlemlerinde belirsizlik yaratıyor ve yatırımcıları kuyumcuların belirlediği fiyatlara yönlendiriyor.

Çeşitli Altın Türlerinin Fiyatları

Altın, çeşitli formlarda yatırımcılara sunulur: gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Ata beşli altın. Her birinin fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre değişiklik gösterir.

Gram Altın Fiyatı

  • 22 Kasım itibarıyla gram altın alış fiyatı 1.867,34 TL, satış fiyatı ise 1.898,59 TL seviyesinde.

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.054 TL, satış fiyatı 3.103 TL.
  • Eski çeyrek altın alış fiyatı 3.050 TL, satış fiyatı 3.099 TL.

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni yarım altın alış fiyatı 6.120 TL, satış fiyatı 6.198 TL.
  • Eski yarım altın alış fiyatı 6.110 TL, satış fiyatı 6.189 TL.

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni tam altın alış fiyatı 12.202 TL, satış fiyatı 12.347 TL.
  • Eski tam altın alış fiyatı 12.194 TL, satış fiyatı 12.341 TL.

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata altın alış fiyatı 12.522 TL, satış fiyatı 12.672 TL.
  • Eski Ata altın alış fiyatı ve satış fiyatı sırasıyla 12.522 TL ve 12.663 TL.

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 62.419 TL, satış fiyatı 63.256 TL.
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı 62.323 TL, satış fiyatı 63.161 TL.

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni gremse altın alış fiyatı 30.315 TL, satış fiyatı 30.705 TL.

  • Eski gremse altın alış fiyatı 30.220 TL, satış fiyatı 30.703 TL.

14, 18 ve 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları

  • 14 ayar bilezik gram fiyatı: Alış - 1.241,90 TL, Satış - 1.041,09 TL.
  • 18 ayar bilezik gram fiyatı: Alış - 1.508,00 TL, Satış - 1.308,89 TL.
  • 22 ayar bilezik gram fiyatı: Alış - 1.812,54 TL, Satış - 1.706,02 TL.

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