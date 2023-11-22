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7.500 TL olan emekliye 10.500 TL ödenecek! SGK- SSK- Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı için 2024 zamlı levha ortaya çıktı! Kök maaş + refah payı ile...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan yasa teklifi ile emeklilerin taban maaşlarının artırılmasını öngörüyor. SGK- SSK- Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı için yeni zamlı maaş tablosu da ortaya çıktı. Kök maaş ve refah payı ile 2024 Ocak ayında yeni zamlı maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte zamlı emekli maaşları...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 19:12 Güncelleme 22 Kasım 2023, 19:12
7.500 TL olan emekliye 10.500 TL ödenecek! SGK- SSK- Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı için 2024 zamlı levha ortaya çıktı! Kök maaş + refah payı ile...

Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını beklerken taban maaş artışıyla ilgili yapılan çalışmalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte zamlı emekli maaşları için ortaya çıkan son tablo...

EMEKLİYE EN AZ 10 BİN TL!

AK Parti'de bu yasa değişikliği için hazırlıklar sürüyor. Emeklinin zamlı maaşını alması için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekiyor. Bu nedenle AK Parti önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacak. Kulislerde 7 bin 500 liranın 10 bin liraya çıkartılacağı konuşuluyor. Ancak rakam özellikle 6 aylık artış belli olduktan sonra kesinleşecek.

REFAH PAYI İLE ARTIŞ

Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor. 6 aylık enflasyon SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışını oluştururken memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamına geliyor.

Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. Yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 49'u buluyor.

KÖK MAAŞ GÜNDEMDE

Öte yandan taban maaşın altında aylık alan emekliler için de bir kademeli artış gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere refah payı ile birlikte yüzde 25 artış yapılmıştı. Ancak birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için yüzde 25 artışa rağmen 7.500 TL almaya devam etmişlerdi. Bu yüzden özellikle düşük kök maaşlar için bir kademeli artış öngörülmüştü. Bu gerçekleştiği takdirde en düşük maaştan başlamak üzere bir kademeli artış söz konusu olabilecek. Bütün bu artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oranın ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

Mevcut Maaş: 7.500,00 TL Zamlı Maaş: 10.471,50 TL

Mevcut Maaş: 7.600,00 TL Zamlı Maaş: 10.611,12 TL

Mevcut Maaş: 7.700,00 TL Zamlı Maaş: 10.750,74 TL

Mevcut Maaş: 7.800,00 TL Zamlı Maaş: 10.890,36 TL

Mevcut Maaş: 7.900,00 TL Zamlı Maaş: 11.029,98 TL

Mevcut Maaş: 8.000,00 TL Zamlı Maaş: 11.169,60 TL

Mevcut Maaş: 8.100,00 TL Zamlı Maaş: 11.309,22 TL

Mevcut Maaş: 8.200,00 TL Zamlı Maaş: 11.448,84 TL

Mevcut Maaş: 8.300,00 TL Zamlı Maaş: 11.588,46 TL

Mevcut Maaş: 8.400,00 TL Zamlı Maaş: 11.728,08 TL

Mevcut Maaş: 8.500,00 TL Zamlı Maaş: 11.867,70 TL

Mevcut Maaş: 8.600,00 TL Zamlı Maaş: 12.007,32 TL

Mevcut Maaş: 8.700,00 TL Zamlı Maaş: 12.146,94 TL

Mevcut Maaş: 8.800,00 TL Zamlı Maaş: 12.286,56 TL

Mevcut Maaş: 8.900,00 TL Zamlı Maaş: 12.426,18 TL

Mevcut Maaş: 9.000,00 TL Zamlı Maaş: 12.565,80 TL

Mevcut Maaş: 9.050,00 TL Zamlı Maaş: 12.635,61 TL

Mevcut Maaş: 9.100,00 TL Zamlı Maaş: 12.705,42 TL

Mevcut Maaş: 9.200,00 TL Zamlı Maaş: 12.845,04 TL

Mevcut Maaş: 9.300,00 TL Zamlı Maaş: 12.984,66 TL

Mevcut Maaş: 9.400,00 TL Zamlı Maaş: 13.124,28 TL

Mevcut Maaş: 9.500,00 TL Zamlı Maaş: 13.263,90 TL

Mevcut Maaş: 9.600,00 TL Zamlı Maaş: 13.403,52 TL

Mevcut Maaş: 9.700,00 TL Zamlı Maaş: 13.543,14 TL

Mevcut Maaş: 9.800,00 TL Zamlı Maaş: 13.682,76 TL

Mevcut Maaş: 9.900,00 TL Zamlı Maaş: 13.822,38 TL

Mevcut Maaş: 10.000,00 TL Zamlı Maaş: 13.962,00 TL

Mevcut Maaş: 10.100,00 TL Zamlı Maaş: 14.101,62 TL

Mevcut Maaş: 10.200,00 TL Zamlı Maaş: 14.241,24 TL

Mevcut Maaş: 10.300,00 TL Zamlı Maaş: 14.380,86 TL

Mevcut Maaş: 10.400,00 TL Zamlı Maaş: 14.520,48 TL

Mevcut Maaş: 10.500,00 TL Zamlı Maaş: 14.660,10 TL

Mevcut Maaş: 10.600,00 TL Zamlı Maaş: 14.799,72 TL

Mevcut Maaş: 10.700,00 TL Zamlı Maaş: 14.939,34 TL

Mevcut Maaş: 10.800,00 TL Zamlı Maaş: 15.078,96 TL

Mevcut Maaş: 10.900,00 TL Zamlı Maaş: 15.218,58 TL

Mevcut Maaş: 11.000,00 TL Zamlı Maaş: 15.358,20 TL

Mevcut Maaş: 11.100,00 TL Zamlı Maaş: 15.497,82 TL

Mevcut Maaş: 11.200,00 TL Zamlı Maaş: 15.637,44 TL

Mevcut Maaş: 11.300,00 TL Zamlı Maaş: 15.777,06 TL

Mevcut Maaş: 11.400,00 TL Zamlı Maaş: 15.916,68 TL

Mevcut Maaş: 11.500,00 TL Zamlı Maaş: 16.056,30 TL

Mevcut Maaş: 11.600,00 TL Zamlı Maaş: 16.195,92 TL

Mevcut Maaş: 11.700,00 TL Zamlı Maaş: 16.335,54 TL

Mevcut Maaş: 11.800,00 TL Zamlı Maaş: 16.475,16 TL

Mevcut Maaş: 11.900,00 TL Zamlı Maaş: 16.614,78 TL

Mevcut Maaş: 12.000,00 TL Zamlı Maaş: 16.754,40 TL

Mevcut Maaş: 12.100,00 TL Zamlı Maaş: 16.894,02 TL

Mevcut Maaş: 12.200,00 TL Zamlı Maaş: 17.033,64 TL

Mevcut Maaş: 12.400,00 TL Zamlı Maaş: 17.312,88 TL

Mevcut Maaş: 12.500,00 TL Zamlı Maaş: 17.452,50 TL

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