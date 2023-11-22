7.500 TL olan emekliye 10.500 TL ödenecek! SGK- SSK- Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı için 2024 zamlı levha ortaya çıktı! Kök maaş + refah payı ile...

Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. Yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 49'u buluyor.

KÖK MAAŞ GÜNDEMDE

Öte yandan taban maaşın altında aylık alan emekliler için de bir kademeli artış gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere refah payı ile birlikte yüzde 25 artış yapılmıştı. Ancak birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için yüzde 25 artışa rağmen 7.500 TL almaya devam etmişlerdi. Bu yüzden özellikle düşük kök maaşlar için bir kademeli artış öngörülmüştü. Bu gerçekleştiği takdirde en düşük maaştan başlamak üzere bir kademeli artış söz konusu olabilecek. Bütün bu artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oranın ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.