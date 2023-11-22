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2000 2008 2014 girişlilere turnayı gözünden vurdu! SGK ile emeklilik için matematiksel gün prim tablosu çıkarıldı

Emeklilik her çalışanın hayatında önemli bir dönemeç olarak ön plana çıkıyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik planlamalarını daha kolay ve net bir şekilde yapmalarına imkan tanıyor. Bu özellik emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini gösteren bir araç olarak ön plana çıkıyor. Çalışanlar bu araç sayesinde emeklilik yaşını kolayca öğrenebiliyor.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 16:58 Güncelleme 22 Kasım 2023, 16:58
2000 2008 2014 girişlilere turnayı gözünden vurdu! SGK ile emeklilik için matematiksel gün prim tablosu çıkarıldı

Emeklilik planlaması çalışanlar için hayati öneme sahip oluyor. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının belirlenmesi, insanların gelecekteki planlamalarını yapmaları açısından büyük bir rol oynuyor. Yeni hesaplama tablosu bu iki kritik faktörü dikkate alarak vatandaşların emeklilik tarihlerini daha net bir şekilde belirlemelerine yardımcı oluyor.

10 YILDA EMEKLİLİK FIRSATI

Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara yeni bir kapı açıyor. Bu imkandan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İlk olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor.

İkinci önemli şart ise SSK'lı olmaktır. Ayrıca, 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşılması zorunludur. Kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emekli aylığı hesaplamasında, yukarıda belirtilen üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılır. Son gerçekleşen şarta göre emeklilik yaşı belirlenir.

Bu, çalışanların emekli aylıklarını bu şartları tamamladıkları tarihe göre almaya başladıkları anlamına gelir. Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60 olabilir. Önemli bir not olarak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını belirtmek gerekir.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerlidir. Bu süreyi tamamlayanlar kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gereklidir.

BAĞ-KUR'LU VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Bağ-Kur'lu vatandaşlar için de sevindirici bir haber var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) düşürülmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına gelmektedir.

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