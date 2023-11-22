2000 2008 2014 girişlilere turnayı gözünden vurdu! SGK ile emeklilik için matematiksel gün prim tablosu çıkarıldı

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Emekli aylığı hesaplamasında, yukarıda belirtilen üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılır. Son gerçekleşen şarta göre emeklilik yaşı belirlenir.

Bu, çalışanların emekli aylıklarını bu şartları tamamladıkları tarihe göre almaya başladıkları anlamına gelir. Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60 olabilir. Önemli bir not olarak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını belirtmek gerekir.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerlidir. Bu süreyi tamamlayanlar kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gereklidir.

BAĞ-KUR'LU VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME Bağ-Kur'lu vatandaşlar için de sevindirici bir haber var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) düşürülmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına gelmektedir.