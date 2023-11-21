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Nestle, Pril, Yumoş, Nivea, Pepsi, Lipton İsrail malı mı, hangi ülkenin? TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023! Gıda, giyim, temizlik...

Filistin'de gerçekleşen sivil katliamları nedeniyle İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de hızla artıyor. Türk vatandaşları, özellikle Gazze'ye yapılan saldırılara tepki olarak, marketlerde satılan İsrail markalı ürünlere karşı bir boykot başlatmış durumda. Halk, İsrail ürünleri yerine yerli Türk markalarını tercih ederek bu tepkisini gösteriyor. Boykot çağrılarına destek veren birçok kişi, sosyal medya üzerinden İsrail menşeli markaları paylaşarak farkındalık oluşturuyor. Peki, Nestle, Pril, Yumoş, Nivea, Pepsi, Lipton İsrail malı mı, hangi ülkenin? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:16
Nestle, Pril, Yumoş, Nivea, Pepsi, Lipton İsrail malı mı, hangi ülkenin? TÜRKİYE’DE SATILAN İSRAİL MALLARI TAM LİSTE 2023! Gıda, giyim, temizlik...

İsrail tarafından gerçekleştirilen sivil katliamlara karşı Türkiye'de halkın gösterdiği tepkiler artarak devam ediyor. Çeşitli platformlarda destek bulan boykot çağrıları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaşıyor. Peki, Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri? İşte detaylar...

NİVEA HANGİ ÜLKENİN?

Nivea cilt ve vücut bakımları üreten, Alman Beiersdorf şirketine bağlı bir marka. Eczacı Paul Carl Beiersdorf tarafından 1882 yılında Almanya'da sıva icat edildi ve onun icadından sonra kozmetik sektöründe yeni bir dönem başladı. Şirket 1882 yılında kurulmuş, 1911 yılında ise kendi türündeki ilk örneği olan bir su içinde yağ emülsiyonun üretilmesiyle marka kullanılmaya başlanmıştır.

PRİL HANGİ ÜLKENİN?

Pril, Alman menşeli bir temizlik ürünleri markasıdır. Kökenleri 1970'li yıllara dayanır.

YUMOŞ HANGİ ÜLKENİN?

Yumoş 2008 yılına kadar Unilever şirketine ait olan bir yumuşatıcı markasıdır. 2008 yılında şu an Henkel'in bünyesinde olan Sun Products şirketine satıldı. Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir.

NESTLE HANGİ ÜLKENİN?

Resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;

Nestle, Merkezi İsviçre Vevey'de bulunan küresel bir şirkettir.

Nestlé S.A. halka açık bir şirket. En büyük Nestlé hissedarı şirketin toplam hisselerinin sadece %3 'üne sahiptir.

Dolayısıyla, Nestlé bir kişiye, bir ülkeye veya bir kuruluşa ait değildir.

PEPSİ HANGİ ÜLKENİN?

Pepsi ilk kez 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina'da üretilmiştir. Bu üretimi ise ilk kez Caleb Bradham yapmıştır. Pepsi ilk logosunu 1902 yılında oluşturmuştur. 1905 yılına kadar bu logosu sürmüştür. 1923 yılında 1. dünya savaşından sonra şeker fiyatları yükseldi. Bundan dolayı da şirket tüm çabalara rağmen iflasını açıklamak zorunda kaldı. Şirket iflas ettikten sonra bir başka Amerikalı milyarder tarafından satın alındı ve bu milyarderin ismi açıklanmadı.

LİPTON HANGİ ÜLKENİN?

Lipton, Unilever'e ait bir çay firması. Thomas Lipton tarafından 1890 yılında Glasgow, İskoçya'da kuruldu. Günümüzde 110'un üzerinde ülkede mevcuttur. Lipton özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya bölgelerinde popülerdir.

İşgalci İsrail'e destek verdiğini açıklayan birçok küresel marka bulunmaktadır. Bu markalar arasında şunlar da yer almaktadır:

HP

Starbucks

Puma

McDonald's

Nestle

Hardee's

Nike

Lipton

Tide

Coca Cola

Burger King

Hyundai

IBM

L'Oreal

Subway

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